Nace la Asociación de Clubs Deportivos de Compostela para unir la voz del deporte en Santiago

El deporte compostelano da un paso al frente con la creación de la Asociación de Clubs Deportivos de Compostela (ACDC), una nueva entidad que nace con el objetivo de coordinar esfuerzos, ganar capacidad de interlocución y defender de forma conjunta los intereses de los clubes de la ciudad.

La iniciativa está impulsada por seis entidades fundadoras: Club de Natación Santiago, Atletismo Obradoiro, Arteal Tenis de Mesa, Burgo das Nacións, Hockei Berenguela y ADB Fontiñas. A ellas se han sumado ya más de una veintena de clubes interesados en formar parte del proyecto, aunque en varios casos la adhesión está pendiente de la reunión de sus respectivas directivas para su aprobación formal.

ACDC surge como respuesta a una realidad compartida por buena parte del tejido deportivo local: las dificultades en el acceso y uso de las instalaciones, la falta de planificación a medio y largo plazo, la escasa coordinación entre entidades y la limitada capacidad de influencia en las decisiones que afectan al día a día de los clubes.

La nueva asociación pretende convertirse en una herramienta útil para el deporte de base y federado de Santiago, articulando una voz común más fuerte y representativa. Entre sus objetivos figuran la elaboración coordinada de propuestas, la defensa de los intereses del deporte local y la generación de sinergias entre entidades.

El proyecto se apoyará en la colaboración real entre clubes, con iniciativas como el intercambio de voluntariado, la organización de formaciones conjuntas, la cooperación en eventos deportivos y el aprovechamiento compartido de recursos.

Uno de los ejes principales de la Asociación de Clubs Deportivos de Compostela será la relación con el Concello de Santiago. La entidad apuesta por mantener un diálogo directo, fluido y constructivo con la administración municipal, con el fin de trasladar sugerencias, inquietudes y necesidades reales de los clubes, así como colaborar en la búsqueda de soluciones que mejoren el funcionamiento del sistema deportivo de la ciudad.

Entre las primeras líneas de trabajo de ACDC se encuentran la mejora y optimización de las instalaciones deportivas existentes, la planificación de nuevas infraestructuras adaptadas a las necesidades reales de las entidades y la construcción de un modelo más organizado y eficiente para el desarrollo del deporte en Santiago.

La asociación se presenta como un proyecto abierto y en construcción, en el que la participación de los clubes será clave para definir su funcionamiento, sus prioridades y su impacto en el futuro del deporte compostelano.

“No venimos a quejarnos, venimos a organizarnos. El deporte en Santiago tiene mucho potencial, y creemos que este es el momento de dar un paso adelante juntos”, señalan desde la asociación.

Cualquier entidad deportiva de la ciudad podrá asociarse de forma gratuita contactando con alguno de los clubes promotores o a través del correo electrónico info@acdc-santiago.es