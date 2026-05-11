Westermann y Barcello: “Hemos devuelto al Obradoiro a la ACB, a donde pertenece”

El regreso del Monbus Obradoiro a la ACB sigue dejando actos de celebración en Santiago. Tras la recepción institucional al equipo en el Pazo de Raxoi por parte de la Xunta de Galicia, Léo Westermann y Barcello pusieron voz a la felicidad del vestuario por un ascenso que ha devuelto la sonrisa a la afición obradoirista.

Westermann reconoció que estos días han sido “geniales” y que el equipo ha vivido una auténtica fiesta junto a sus seguidores. “Desde el viernes hemos estado celebrándolo con la afición. Siempre es genial ver a la gente feliz y a los aficionados contentos”, explicó el base francés, que quiso remarcar la importancia de disfrutar un momento así: “Estoy muy feliz de estar con ellos y disfrutar”.

En la misma línea se expresó Barcello, que subrayó el sentimiento de gratitud del equipo hacia la ciudad y hacia todas las personas que han acompañado al club durante la temporada. “Estamos felices, agradecidos por la ayuda de la ciudad, de las oficinas, los entrenadores y de todo el mundo. Todos se unieron este año y hemos llevado al Obradoiro de nuevo a la ACB, a donde pertenece”, afirmó.

Para Westermann, una de las imágenes más especiales del curso fue ver el pabellón lleno en el tramo decisivo. “Tuvimos una gran temporada, pero ellos nos apoyaron en todo. Ver el pabellón lleno durante los últimos cinco partidos en casa y ver una sonrisa en sus caras es algo especial, especialmente por los niños”, señaló.

Barcello también recordó el golpe que supuso el descenso hace casi dos años y cómo este ascenso permite cerrar una herida emocional para la afición. “Ver los vídeos de cuando descendieron y cómo se rompió el corazón de los fans… Fue genial ver que se cerró el círculo y sentir otra vez los corazones de la gente. Fue un buen sentimiento para todos”, aseguró.

Preguntados por el futuro y por el mensaje que enviarían a la afición de cara a la próxima temporada en la ACB, ambos coincidieron en aparcar, por ahora, cualquier previsión. “Estamos en un momento en el que solo tratamos de disfrutar. Vamos a pasar un par de días más juntos. La próxima temporada llegará cuando tenga que llegar. La parte más dura ya está hecha”, explicó Westermann.

Barcello reforzó esa idea y pidió centrarse en saborear la celebración: “Disfrutar de esta semana con los chicos antes de que se marchen. Ya veremos lo que nos brinda el futuro”.