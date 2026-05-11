La Xunta recibe al Obra tras su regreso a la ACB: "El Obradoiro es marca de Santiago. Los empresarios tienen que ayudar"

La Xunta de Galicia recibió este lunes al Monbus Obradoiro en el Pazo de Raxoi para reconocer el ascenso del club compostelano a la Liga Endesa, logrado el pasado viernes en el Multiusos Fontes do Sar. El equipo dirigido por Diego Epifanio cerró la fase regular de Primera FEB como campeón, con un balance de 28 victorias y cuatro derrotas, y certificó así su regreso a la ACB dos temporadas después de haber perdido la categoría.

El acto contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; el presidente del Obradoiro, Raúl López; y una representación de la plantilla encabezada por Sergi Quintela, uno de los capitanes del equipo y representante gallego.

Quintela tomó la palabra para agradecer la recepción institucional y subrayar que el ascenso trasciende a Santiago. “Primeiro, dar as grazas á Xunta de Galicia por recibirnos hoxe e por acollernos todo o ano”, señaló el escolta lucense, que quiso compartir el mérito con todo el club. “Sabiamos que non representabamos só a Santiago, senón a toda Galicia. Como representante galego da plantilla, quero dar as grazas a todos os xogadores, a todos os técnicos e a toda a xente das oficinas, porque foi un ano moi complicado, pero todos xuntos conseguimos levar o nome do Obradoiro e de Galicia por toda España dunha forma da que hai que sentirse moi orgullosos”.

Raúl López

Raúl López, presidente del club, recordó el golpe que supuso el descenso de 2024 y el camino recorrido desde entonces hasta volver a la élite. “No me voy a olvidar de dos cosas fundamentales. Primero, lo que sufrimos con el descenso de 2024. Cinco minutos antes de terminar aquel partido todavía estábamos salvados y en cinco minutos se nos fue de las manos. Aquello sirvió para afrontar dos años muy duros, en los que teníamos claro que había que volver. Pero volver no es fácil; es más fácil bajar que volver”, afirmó.

El dirigente obradoirista extendió el reconocimiento a la plantilla, al cuerpo técnico, al entrenador, al director general y al personal del club. “Hay mucha gente en las oficinas que no tiene nombres visibles, pero sin ellos tampoco habría sido posible”, indicó. También destacó la respuesta de la afición en el partido decisivo ante Gipuzkoa. “Lo que pasó el viernes en Sar fue único. El pabellón estaba completo, más que completo, y fuera había miles de aficionados más. Me llamaron de muchas partes de España diciendo que esto no se veía en ningún sitio”, relató.

López aprovechó además para lanzar un mensaje de futuro y pedir respaldo empresarial para consolidar el proyecto en la Liga Endesa. “El Obradoiro es marca de Santiago. Los empresarios tienen que ayudar, porque si no nos ayudan todos, en una ciudad pequeña no es fácil llegar hasta ahí. Tenemos que hacer un equipo competitivo y no podemos vivir todo el camino sufriendo”, señaló. El presidente confirmó que, mientras los jugadores iniciarán sus vacaciones, el club ya ha empezado a trabajar en la próxima temporada.

Diego Calvo

Diego Calvo felicitó al Obradoiro por una campaña “moi intensa” que terminó con el ascenso “no último partido”. El conselleiro puso en valor la capacidad ofensiva del equipo y su papel como representante del deporte gallego y símbolo de Galicia Calidade. “Á afección do Obradoiro tamén hai que darlle as grazas por facernos vibrar durante unha tempada moi intensa, que non empezou moi ben, pero acabou como tiña que acabar, con ese ascenso”, afirmó.

Calvo deseó que el regreso a la ACB sea el inicio de una etapa de estabilidad. “Agora esperamos que veña ese ano de consolidación e de mirar sempre cara arriba, para poder seguir disfrutando das alegrías que nos ides dar”, añadió.

Alfonso Rueda

El cierre del acto correspondió a Alfonso Rueda, que agradeció al equipo su presencia tras varios días de celebración y destacó la dimensión gallega del éxito. “Non só representades a Santiago, que é o primeiro lugar, senón tamén a Galicia”, afirmó el presidente de la Xunta, que recordó que el salón noble del Gobierno gallego está reservado para “as grandes ocasións”.

Rueda vinculó al Obradoiro con la proyección exterior de Compostela. “Santiago é coñecida en todo o mundo polo Camiño, pola Catedral e por ser o final de todos os camiños; pero no deporte, se hai algo co que se identifica é co baloncesto e o Obra”, señaló. “O que conseguistes foi facer vibrar toda unha cidade, dentro e fóra do pavillón, e iso é algo moi grande”.

El titular del Ejecutivo gallego personalizó parte de la felicitación en Raúl López, quien se emocionó, al que definió como una figura clave en la resistencia del proyecto. “É un tipo duro e rochoso, un gran empresario que lle leva dedicado moitísimo tempo ao Obradoiro, nas duras e nas maduras”, dijo. Rueda extendió la felicitación a jugadores, cuerpo técnico, trabajadores del club y aficionados, antes de cerrar con un deseo para la próxima campaña: “Agora chega o tempo de disfrutar o traballado, de consolidar e de darnos moitas alegrías. O nome de Santiago vai estar no mundo máis que nunca, e se conseguimos que a través do Obra o estea máis todavía, obxectivo conseguido”.

Al final del acto, el Obradoiro le entregó dos camisetas firmadas y otra ods del ascenso tanto a Rueda como a Calvo, así como un 'cubre' de Huskic para la institución firmado por todos los miembros de la plantilla. El mandatario gallego también obsequió a López con una chaqueta de Galicia Calidade. Además, desde la Xunta le entregaron mochilas y sudaderas a la plantilla.