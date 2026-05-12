Héctor Galán y la plantilla ACB del Obradoiro: “Quintela, Barcello y Barrueta tienen contrato para el año”

Héctor Galán empezó a dibujar el primer mapa del Monbus Obradoiro de cara a su regreso a la ACB. El director general confirmó en la entrevista de O Noso Basket, que se publica a las 18.00 horas de hoy, que Sergi Quintela, Alex Barcello y Yunio Barrueta tienen contrato garantizado para la próxima temporada, convirtiéndose en los primeros nombres propios del proyecto obradoirista en la Liga Endesa.

“Sergi Quintela, Alex Barcello y Yunio Barrueta tienen contrato para el año que viene”, explicó Galán, que evitó entrar en más nombres propios al entender que todavía quedan situaciones por valorar internamente.

El responsable de la planificación del club detalló, además, el escenario contractual del resto de la plantilla. Según indicó, buena parte de los jugadores cuentan con opción del club, lo que significa que será el Obradoiro quien decida si continúan o no, mediante el correspondiente corte. También señaló que hay alguna opción doble, en la que la decisión puede corresponder tanto al club como al jugador.

Cambio de etapa

A partir de ahí llegará la configuración deportiva. El director general habló de hacer un primer borrador de plantilla, analizar qué jugadores pueden servir para la ACB, estudiar el mercado y valorar incorporaciones. También puso el foco en los cupos, un aspecto cada vez más condicionante en la confección de los equipos.

Galán asumió que el ascenso abre ahora una etapa muy distinta para el Obradoiro y también para él en lo personal. Después de vivir varios ascensos en Oviedo “saltando etapas”, el director general reconoció que el reto que se le presenta en Santiago tiene un componente especial: llegar “casi a la etapa de arriba del todo” y hacerlo con la ilusión de quien vuelve a enfrentarse a un desafío nuevo dentro del baloncesto.

“Hay muchas diferencias entre Oviedo y Santiago, entre el Oviedo Baloncesto y el Monbus Obradoiro, pero no deja de ser baloncesto”, explicó Galán, que recordó cómo en sus anteriores experiencias fue quemando pasos hasta acercarse ahora a la máxima exigencia competitiva. El cambio de rol será evidente: el Obradoiro deja de ser uno de los favoritos al ascenso en Primera FEB para convertirse en un recién ascendido que tendrá que adaptarse a otro escenario.

El propio Galán lo resumió con naturalidad. Durante las dos últimas temporadas, el club pudo trabajar desde una posición de fuerza dentro de la competición, con capacidad para formar plantillas de primer nivel en Primera FEB. En la Liga Endesa, sin embargo, el planteamiento será diferente. “El año que viene ese rol será completamente diferente y tendremos que hacer otro tipo de configuración de plantilla”, señaló.

Ese cambio obliga al club a empezar prácticamente de inmediato un trabajo silencioso, menos visible que el de la pista, pero decisivo para el futuro. Galán explicó que el primer paso será abordar la parte administrativa y financiera en el consejo de administración, una fase “fundamental” para saber cómo podrá plantearse la temporada que viene.

Apoyo financiero

Raúl López, presente también en la entrevista, vinculó ese trabajo al respaldo que necesita el club para competir en la máxima categoría. El presidente insistió en que Santiago y su tejido empresarial deben implicarse más con el Obradoiro, especialmente porque el equipo genera retorno para sectores como la hostelería y la restauración.

“El Obradoiro es marca”, defendió López, que reclamó apoyo institucional y empresarial para que el ascenso no sea algo pasajero. El presidente también valoró positivamente la recepción en la Xunta y dejó claro que el club apoyará que la Final Four de ascenso se celebre en A Coruña, con el deseo de que pueda haber tres equipos gallegos en ACB.