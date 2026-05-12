Los requisitos para ser presidente del Real Madrid: un aval de 187 millones y al menos 20 años de socio

La delirante rueda de prensa que ofreció este martes Florentino Pérez dejó una noticia: habrá elecciones inminentes a la presidencia del Real Madrid. Unos comicios a los que se presentará el empresario, junta a toda su junta directiva actual, y que no tienen todavía fecha. "En unos días", dijo con aparente desprecio a los tiempos estatutarios del proceso.

Se trata, en realidad, de un plebiscito, de una moción de confianza convocada por Florentino Pérez para reforzarse como la persona que defiende los intereses de los socios madridistas frente a una prensa que se quiere apoderar del poder del club. Una reacción que activa un proceso que no debía ponerse en marcha, en principio, hasta 2029.

Reelegido por última vez en enero de 2025

Florentino fue reelegido presidente del Real Madrid por última vez en enero de 2025, lo que implica que su actual mandato expiraba en enero de 2029, dentro de más de dos años y medio. Como viene ocurriendo desde que fue elegido por primera vez, en el año 2000, cuando venció al hasta entonces presidente Lorenzo Sanz en las urnas, el también presidente de ACS ha sido proclamado presidente en seis ocasiones sin que nadie haya querido o podido presentarse como alternativa.

La falta de contendientes se justifica a partir del indudable éxito que ha marcado la presidencia de Florentino en el último cuarto de siglo, con siete Copas de Europa entre otros logros, pero también por los durísimos requisitos que tiene que afrontar cualquier socio que quiera ser presidente, reforzados durante la etapa de Pérez.

Español y socio desde hace 20 años

Los estatutos marcan que un candidato a la presidencia blanca ha de ser obligatoriamente poseedor de la nacionalidad española y ostentar la condición de socio durante 20 años ininterrumpidos. Además, todos los miembros de la candidatura deben haber sido socios durante 10 años, 15 en el caso de quien vaya a ostentar la vicepresidencia.

Aunque quizá el obstáculo más importante es el económico. La Ley del Deporte de 2022 eliminó la obligatoriedad de presentar un aval bancario para ser presidente de un club deportivo, pero los estatutos del Real Madrid conservan la exigencia de un aval reforzado. En concreto, se debe avalar el equivalente al 15% del presupuesto anual del club. Es decir, ahora mismo, alrededor de 187 millones de euros, que deben estar respaldados de manera exclusiva por el patrimonio de los miembros de la candidatura. El Real Madrid, en definitiva, no permite a quien quiere ser su presidente acudir al apoyo de terceros, como por ejemplo hizo Joan Laporta en las elecciones de 2021, cuando recurrió a personas como el empresario Jaume Roures para formalizar el aval.

Florentino no tiene que dimitir

Otra diferencia notoria con las elecciones del Barça o del Athletic es que Florentino Pérez no tiene que dimitir en favor de una junta gestora para volver a presentarse. Los estatutos del Madrid especifican que "el presidente y la junta directiva salientes continuarán en el pleno ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión del presidente y de la junta directiva que resulten elegidos".

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Es decir, Florentino mantendrá todos sus poderes durante el proceso electoral, lo que le permitirá (por ejemplo) despedir a Álvaro Arbeloa y fichar a José Mourinho si así lo considera. A partir del anuncio oficial, habrá diez días para presentar candidaturas. Si, como es previsible, solo se presentara Florentino, la reelección sería automática. Si hubiera un aspirante más, la junta electoral deberá convocar las elecciones en los 15 días posteriores. El elegido lo será durante cuatro años, hasta mayo o junio del año 2030.