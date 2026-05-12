Vilalba ya espera al Compostela para una eliminatoria de estilos opuestos

No pudo ser. El Compostela se quedó con la miel en los labios, a tan solo dos puntos de ascender a Segunda Federación de forma directa. Una bala que se esfumó después de una segunda vuelta desastrosa y de una última jornada de infarto. El cuadro de Secho Martínez cumplió en Viveiro, pero el tropiezo del Arosa nunca llegó. Los de Gonza Fernández remontaron un 0-2 para mantener la primera plaza y confirmar su regreso a la cuarta categoría del fútbol español, relegando al Compos al playoff.

Pero sin tiempo para lamentaciones, la esedé afronta este fin de semana la ida de la primera eliminatoria de la fase de ascenso. A Magdalena (Vilalba) acogerá el asalto inicial entre Racing Club Villalbés y Compostela, encuadrados al finalizar en quinta y segunda posición, respectivamente.

Dos rivales que se conocen a la perfección y es que el Compos ya conoce el tipo de eliminatoria que le espera. El Racing Villalbés demostró durante la liga regular ser un equipo muy sólido, sobre todo lejos de casa, donde solo ha encajado nueve goles.

Jorge Maceira protege el balón ante la oposición del defensor chairego. / Área 11

No habrá mucho espacio, ni demasiadas concesiones, ni un ritmo dinámico. Serán 180 minutos de intensidad que requerirán la máxima concentración de los 22 jugadores que estarán sobre el césped. El equipo picheleiro se medirá a un hueso duro al que no pudo roer en sus dos enfrentamientos previos.

Igualdad absoluta

Si algo dejaron los precedentes ligueros entre ambos equipos fue una igualdad absoluta: dos empates en dos partidos. El Compos pudo dominar los encuentros, pero no terminó de superar a un bloque rojiverde especialmente resistente. Así los chairegos fueron, junto al Atlético Arteixo, los únicos en cerrar sin derrota sus dos enfrentamientos ligueros contra el Compostela.

En la primera vuelta, el conjunto santiagués consiguió ponerse por delante en el marcador hasta en dos ocasiones, pero un riguroso penalti en la última jugada del partido privó a la esedé de sumar los tres puntos (2-2).

En San Lázaro, el partido se desarrolló de manera mucho más cerrada y derivó nuevamente en reparto de puntos. Un empate sin goles en el que el cuadro de Juan Rodríguez demostró por qué fue el segundo equipo menos goleado del campeonato —29 tantos—, solo por detrás del Compos —28 tantos—.

A pesar de monopolizar el control de la posesión, el conjunto blanquiazul no encontró continuidad entre líneas y presentó muchas dificultades a la hora de circular el balón con fluidez. El Compos se atascó en el entramado defensivo del Villalbés y terminó por buscar la victoria desde el juego directo.

Por su parte, el conjunto rojiverde resistió con paciencia, cerró espacios y contuvo la ofensiva picheleira. Cuando el Compos trató de imprimir un ritmo superior, aparecieron las imprecisiones. Y en el momento que los locales se encontraron con situaciones claras, emergió la figura de Álex Santomé.

El portero del Villalbés sostuvo a su equipo en la capital gallega, respondiendo ante Samu Rodríguez, Damián Noya y varios centros peligrosos en los instantes finales. El meta fuenlabreño permitió a un equipo, que apenas inquietó a su homólogo en la portería rival, sumar en uno de los campos más complicados de la categoría.

Choque de estilos

En definitiva, la eliminatoria enfrentará dos estilos muy diferentes. Dos maneras de entender el fútbol que comparten la máxima competitividad. El Compostela intentará asumir el peso de los partidos desde el control del balón, mientras que el Villalbés buscará hacerse fuerte desde la solidez.

La primera eliminatoria se presenta como un auténtico duelo de filosofías, en donde cada detalle podrá resultar determinante. En este contexto, el control de las emociones jugará un papel vital. El Compos comienza el playoff frente a un rival conocido y, sobre todo, peligroso.