Barcello, MVP del año en un día de recibimientos para el Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro continúa participando en actos tras el ascenso a la ACB y este miércoles ha sido recibido por la Abanca, la Diputación de A Coruña y en el Museo Estrella Galicia. Una larga jornada de mañana para la plantilla compostelana, que ha recibido diversos obsequios. Los compostelanos no acudieron con las manos vacías, puesto que entregaron equipaciones y permitieron sostener la copa de campeones de la Primera FEB a sus anfitriones. Además, Estrella Galicia le entregó el MVP del año en el Obra a Alex Barcello y el del mes a Diogo Brito.

El día comenzó con la visita al Centro Abanca Obra Social de Santiago a las 9.30 horas. El director territorial de Abanca, Óscar Salgado, hizo entrega al director general del club, Héctor Galán, de una placa conmemorativa del ascenso con el nombre de la entidad financiera.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y diputado de Deportes, Antonio Leira, fueron los responsables de recibir al conjunto compostelano por su hito por parte de la Diputación.

Formoso destacó el logro como «unha magnífica noticia para Santiago, para a provincia da Coruña e para todo o deporte galego», y señaló que el Obradoiro «forma parte da historia do noso baloncesto, cunha traxectoria sólida e construída con esforzo e moita capacidade de resistencia».

Su deseo al equipo fue «a maior das sortes» en su nueva etapa en la Liga Endesa, donde espera que se consoliden. «Sabemos que a ACB é unha competición esixente, pero tamén sabemos que o Obradoiro ten capacidade, unha afección entregada e a toda unha cidade detrás», afirmú.

Extendió sus palabras al buen estado del baloncesto en la provincia: «O basket coruñés vive un momento de enorme forza. Temos clubs que compiten ao máximo nivel, canteiras que nos deparan un futuro ilusionante e unha afección cada vez maior que sente o baloncesto, polo que o éxito do Obradoiro é tamén gasolina para os equipos de baloncesto base».

Por su parte, Leira también felicitó al equipo, al que considera «o exemplo de constancia». «Despois dun descenso nunca é doado volver. O mérito deste equipo foi levantarse, competir con ambición e devolverlle á afección a alegría de ver o Obradoiro outra vez na ACB», dijo.

Por último, tocó la visita al Museo Estrella Galicia, en un acto en el que los compostelanos visitaron las instalaciones y se hizo entrega de los trofeos de MVP del año Estrella Galicia y del mes. Barcello recibió el galardón por toda la temporada y Brito el mensual. La plantilla cerró la jornada pudiendo disfrutar de un picoteo informal, en un ambiente distendido en el que los miembros del club y los representantes de Estrella Galicia han compartido impresiones sobre el presente y futuro del club.