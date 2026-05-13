La compostelana Blanca Millán entra en el Hall of Fame de la Universidad de Maine

La compostelana Blanca Millán suma un nuevo hito internacional a una carrera marcada por la constancia, el talento y la huella que dejó al otro lado del Atlántico. La Universidad de Maine ha anunciado la inclusión de la jugadora santiaguesa en la clase 2026 de su Sports Hall of Fame, el salón de la fama deportivo de la institución estadounidense, un reconocimiento reservado a las figuras más destacadas de la historia de los Black Bears.

Millán, que actualmente compite con el BAXI Ferrol en la Liga Femenina Endesa, será inducida oficialmente el próximo 16 de octubre de 2026 en una ceremonia que se celebrará en Brewer, Maine. La Universidad de Maine destacó además que la gallega recibe este honor en su primer año de elegibilidad, un detalle que subraya la dimensión de su legado universitario.

Una compostelana que hizo historia en Maine

Formada en el Colegio Peleteiro y natural de Santiago de Compostela, Blanca Millán llegó a Maine para convertirse en una de las jugadoras más determinantes de la historia reciente del programa femenino de baloncesto. Su etapa con los Black Bears quedó marcada por títulos, galardones individuales y una influencia competitiva que trascendió las estadísticas.

La escolta fue dos veces Jugadora del Año de la America East y dos veces Mejor Defensora del Año de la conferencia, en 2019 y 2021. Según recoge la propia Universidad de Maine, Millán fue la primera jugadora en la historia del baloncesto femenino de la America East en lograr ambos reconocimientos en dos ocasiones.

A ese palmarés se suman tres inclusiones en el primer equipo de la America East, tres presencias en el quinteto defensivo de la conferencia y el premio a Jugadora Más Destacada del Torneo America East en 2019. En la temporada 2020-21, Millán promedió 21,4 puntos por partido y figuró entre las mejores del país tanto en anotación como en robos, según los datos difundidos por Maine Athletics.

De Santiago a la élite universitaria estadounidense

El reconocimiento en el Hall of Fame corona una etapa universitaria en la que Blanca Millán llevó el nombre de Santiago a uno de los escenarios más competitivos del baloncesto femenino estadounidense. Con Maine, contribuyó a los títulos de conferencia y a las participaciones en el torneo NCAA de 2018 y 2019, consolidándose como una de las grandes referentes de los Black Bears.

Su entrada en el salón de la fama de la Universidad de Maine la sitúa junto a otros nombres ilustres del deporte universitario de la institución. La clase de 2026 incluye a seis deportistas o técnicos y al equipo de béisbol de 1976, que también será reconocido en la ceremonia de octubre.

Para el deporte compostelano, la noticia supone otro motivo de orgullo. Blanca Millán, que salió de Santiago para abrirse camino en Estados Unidos y regresó después al baloncesto profesional español, añade ahora una distinción de enorme prestigio a una trayectoria que sigue creciendo desde Galicia.