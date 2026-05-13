Obradoiro
Epi pide calma tras el ascenso: “Nos merecemos disfrutar un poco de lo que hemos vivido”
El entrenador del Monbus Obradoiro pide tiempo para que en el club puedan disfrutar de lo vivido
Diego Epifanio, Epi, quiso frenar por un momento la urgencia del futuro. Con el Monbus Obradoiro ya de vuelta en la Liga Endesa y con su continuidad confirmada, el técnico burgalés pidió espacio para valorar lo conseguido antes de entrar de lleno en las decisiones que exigirá la próxima temporada. Lo hizo en el último programa de O Noso Basket.
«Nos merecemos disfrutar un poco de lo que hemos vivido», afirmó el entrenador, consciente de que el ascenso abre inmediatamente el debate sobre la plantilla, el presupuesto y el salto competitivo a la ACB. Epi admitió que tanto él como Raúl López y Héctor Galán ya piensan en el proyecto del próximo curso, pero defendió que el grupo debe saborear antes una temporada muy especial.
El técnico explicó que se ha sentido cómodo y respaldado durante todo el año. «En todo momento siempre he sentido mucho apoyo y sobre todo mucho respeto por mi trabajo», señaló. Esa confianza, dijo, fue decisiva para sostener el rumbo en los momentos más delicados del curso.
Uno de esos momentos llegó en el arranque, con el equipo en 0-2. Epifanio recordó que habló con Raúl López y Héctor Galán para mantener la calma, defender la apuesta realizada y transmitir tranquilidad hacia fuera. Las victorias posteriores, incluida una prórroga ante Gipuzkoa Basket y un triunfo ajustado en el WiZink Center, ayudaron a reforzar al grupo.
Después llegaron las lesiones, pero el Obradoiro respondió con una racha extraordinaria. Epi destacó que el equipo fue capaz de ganar 25 de 26 partidos, imponerse a casi todos los rivales directos de la parte alta y construir una confianza colectiva que terminó siendo decisiva en la pelea con Básquet Coruña por el ascenso directo.
El entrenador también tuvo palabras para la afición, a la que definió como un pilar del proyecto. Recordó los llenos en Sar, el ambiente en los derbis, los desplazamientos y especialmente lo vivido en Cantabria, donde los seguidores obradoiristas hicieron sentir al equipo como en casa.
Raúl López devolvió los elogios al entrenador. El presidente consideró que Epi fue clave para unir una plantilla de calidad deportiva y humana, gestionar los roles y evitar que nadie se desconectara pese a no tener siempre los minutos deseados. «Es honrado, trabajador y muy leal», resumió López.
Mirando al futuro, Epifanio reconoció que llegarán decisiones difíciles. Aseguró que todos los jugadores de la plantilla podrían estar en ACB, aunque no todos podrán hacerlo juntos en el Obradoiro. Por eso deseó que quienes sigan ayuden al club en la élite y que quienes salgan encuentren proyectos donde puedan demostrar su nivel y su calidad humana.
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