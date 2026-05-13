Jorge Martín: "Marc Márquez regresará más fuerte y es, sin duda, el rival más serio al título"

"Hoy es el día de salvación", este versículo proviene de 2 Corintios 6:2, de la Biblia. Y esa fue la frase que Jorge Martín (Aprilia), vencedor por partida doble en el Gran Premio de Francia, que se disputó, el pasado fin de semana, en Le Mans, se repitió poco antes de la carrera del domingo, tal y como hace desde que se inspira la el libro sagrado.

Puede que no fuese la salvación de ‘Martinator’, pero si la resurrección, exactamente un año después de plantearle un pulso a Aprilia, en este mismo escenario, que, para su bien, acabaría perdiendo. En Le Mans del pasado año, Martín dijo que no quería seguir con Aprilia y, en Le Mans de este año, ha vuelto a ganar, 588 días después de su última victoria.

Tener fe y esperanza

“La clave del sábado fue aquella magnífica salida”, explicó el piloto madrileño. “El domingo, ya no podía sorprender a mis rivales, así que, cuando me vi metido en el pelotón de delante, pensé esto va a ser más jodido, pero también pensé que restaban muchas vueltas, que me encontraba bien, que era séptimo, no el 16º y que tenía buen ritmo”.

Y, por descontado, Martín regresó a su libro preferido. “He tenido fe y esperanza hasta el final, no he dejado de creer que podía llegar y, sobre todo, he ido pensando que mejor sexto que séptimo, quinto que sexto…y así, de pronto, me he encontrado detrás de Marco (Bezzecchi, su compañero en Aprilia) y ahí sí que no me lo he pensado dos veces, no. No me he acomodado con ninguna posición”.

A continuación relató que ‘Bezz’ había oído el rum-rum de su motor y temía que lo superaría. “Sí, sí, él se ha dado cuenta enseguida que yo llegaba muy rápido y, aún así, he podido meterle la moto. La verdad es que no ha sido un adelantamiento fácil, pues al entrar en la curva donde le he superado, he tenido que meter la primera, para poder salir del giro con tracción, con suficiente aceleración como para que no me pudiese devolver el adelantamiento”.

Martín es ahora segundo del Mundial, a solo un punto de su compañero Bezzecchi. “Siempre he querido y he peleado mucho por volver a estar aquí, en lo alto del podio de un gran premio. Lo he pensado millones de veces, claro, pero cuando te encuentras en la situación que me encontraba yo jamás crees que lo vas a lograr”.

Jorge Martín (Aprilia), renacido de su tremendo 2025, cuando se tuvo que recuperar de la fractura de 14 costillas rotas, agradece a Marc Márquez la ayuda recibida cuando se la pidió.

Y, claro, en un momento de tanta felicidad, ‘Martinator’ no pudo, por menos, que acordarse de sus malos días, semanas y meses. “Cuando estas mal, muy mal, como estuve yo, con 14 costillas rotas, cuando piensas, piensas en volver a subirte a la moto, pero nada más. Cuando te subes a la moto, piensas en ser competitivo. Cuando vuelves a ser competitivo en puntuar; luego, en subirte al podio y solo al final, muy al final, crees que, tal vez, puedas volver a ganar un gran premio. Pero ya te digo yo que, cuando estas como estaba yo, no piensas en ganar, ni de coña”.

Elogio a Marc

Martín no se cansa de darle las grandes a Marc Márquezque, cuando le pidió opinión y consulta, le recomendó a sus médicos. “Vale, sí, claro, lo hubiésemos hecho todos, por descontado, pero él lo hizo encantado y, por tanto, no puedo por menos que estarle eternamente agradecido, pues he salido de esta gracias a sus consejos”. Y, sí, ‘Martinator’ recuerda que podía haberse quedado en el camino. “Por descontado que pensé en dejarlo”.

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Y, ya que hablamos de Marc Márquez, recientemente operado del hombro y pie derecho, el doble ganador de Le Mans está convencido de que volverá y volverá más fuerte. “Yo le deseo lo mejor a Marc, claro que sí, como todos. Y que vuelva lo antes posible. Y sé que lo hará. Y volverá aún más fuerte que antes. De eso no tengo ninguna duda, porque era evidente que no estaba bien y, ahora, solucionado el problema del hombro, volverá más fuerte que nunca y yo, particularmente, sigo pensando que es el máximo rival, el rival más serio para luchar por el título mundial conmigo o con Marco, con todos”.