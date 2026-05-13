Muere Jason Collins, el primer jugador de la NBA que se declaró homosexual

El pívot estadounidense Jason Collins, que en 2013 se convirtió en el primer jugador en activo en declararse homosexual en la NBA, falleció este martes a los 47 años a causa de un cáncer.

"Nos rompe el corazón compartir que Jason Collins, nuestro amado esposo, hijo, hermano y tío, ha fallecido tras una valiente lucha contra el glioblastoma", anunció su familia en un comunicado distribuido por la NBA.

Collins disputó trece temporadas en la NBA, en las que militó en los New Jersey Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards y Brooklyn Nets.

En 2013, tras finalizar la temporada con los Wizards, Collins hizo público en un artículo en Sports Illustrated que era homosexual, convirtiéndose en el primer jugador en activo de las cuatro grandes ligas estadounidenses (NBA, NFL, NHL y MLB) en hacerlo. "Soy un pívot de la NBA de 34 años. Soy negro. Y soy gay", dijo.

Collins anunció a finales de 2025 que había sido diagnosticado con un glioblastoma en grado 4, una de las formas más agresivas de cáncer cerebral, y que estaba recibiendo tratamiento.

La NBA, sus equipos y exjugadores mostraron su pésame por la partida de Collins.

"Jason Collins era un miembro muy querido de la familia de los Celtics. Fue un pionero en la NBA y en el deporte profesional, y estamos agradecidos de haber sentido su impacto en Boston. Que descanse en paz", afirmaron los Boston Celtics.

Los Nets, franquicia en la que pasó ocho temporadas entre Nueva Jersey y Brooklyn, señalaron: "Quienes convivieron a diario con Jason lo conocían no solo como un competidor, sino como una persona genuinamente amable y considerada, capaz de unir a la gente. Su impacto fue mucho más allá de la cancha, y su valentía y autenticidad ayudaron a hacer avanzar el deporte, y el mundo".

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Por su lado, Jason Kidd, actual entrenador de los Dallas Mavericks y excompañero de Collins en los Nets, aseguró: "Esto duele. Jason Collins fue un pionero. Tenía un coraje como nunca he visto. Fue un compañero de equipo increíble. Y haberlo tenido en Brooklyn al inicio de mi carrera como entrenador significó muchísimo para mí. Quienes lo conocieron tuvieron la suerte de poder llamarlo amigo. Ya te echamos de menos, hermano".