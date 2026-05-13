Parapar: "Hay que poner todo lo que tenemos para conseguir el ascenso"

Juan Manuel Parapar Calleja (Labañou, 14/05/1991) es uno de los jugadores con más experiencia de este Compos. A sus 34 años, el atacante de Labañou se erige como un referente del vestuario blanquiazul a las puertas de un nuevo playoff de ascenso a Segunda Federación. Y es que después de cuajar una segunda vuelta irregular, que hizo que la esedé perdiese su ventaja como líder, el cuadro santiagués encara su única vía para ascender, con la eliminatoria de semifinales ante el Racing Villalbés como primer escollo. En ese contexto, Parapar analiza la situación del equipo, las claves del choque y la importancia de la gestión emocional en un escenario donde cada detalle puede ser determinante.

¿Cómo surgió su vuelta a Santiago?

Siempre es bonito estar en casa. Quería jugar en el Compos y pelear por un objetivo tan bonito como es devolver al club a Segunda Federación.

Por el momento, acumula siete tantos y más de 2.100 minutos disputados. ¿Cómo valora su temporada?

La verdad es que el año pasado sufrí una lesión y me costó bastante recuperarme al cien por cien. Ahora estoy más o menos bien, pude jugar partidos y ayudar al equipo con esos siete goles, pero no cumplimos el objetivo. La culpa fue más bien nuestra ya que no supimos cerrar muchos partidos.

El equipo llegó a tener una renta importante y en la segunda vuelta perdió todo tipo de ventaja. ¿Qué explicación le dan desde dentro a esa caída?

Explicación no sé si tiene. Al final nosotros queremos cumplir el objetivo. El fútbol es complicado y a veces las cosas no salen porque no tienes esa pizca de acierto. El Arosa también hizo una muy buena segunda vuelta y creo que fue un cúmulo de cosas que al final no nos permitió lograrlo. Pero todo esto nos sirve para aprender y ahora tenemos otra vía que es el playoff. Lo de la liga ya no se puede cambiar y hay que afrontar lo queda con otra mentalidad e intentar conseguir el ascenso por esa vía.

Tras perder el ascenso directo en la última jornada, ¿cómo afronta ahora el equipo el playoff?

Ahora es lo que nos queda. Hay que lucharlo. La afición está con nosotros, los jugadores quieren ascender y sobre todo el Compostela quiere ascender. Es lo importante. Hay que poner todo lo que tenemos para conseguir el ascenso, empezando por el Villalbés e ir paso a paso.

Es cierto que el Compostela tiene una obligación, pero yo personalmente lo veo como una oportunidad. No lo conseguimos en la fase regular y tenemos la oportunidad de ascender por otra vía". Juan Parapar — Futbolista de la SD Compostela

Ascender en playoff. ¿Una oportunidad o una obligación?

Es cierto que el Compostela tiene una obligación, pero yo personalmente lo veo como una oportunidad. No lo conseguimos en la fase regular y tenemos la oportunidad de ascender por otra vía. Creo que debemos mirarnos a nosotros mismos, aceptar que no lo hemos conseguido y luchar para lograrlo por la vía que nos queda.

Este sábado encaran la ida de las semifinales ante el Racing Villalbés, un equipo al que no pudieron vencer durante la temporada. ¿Qué eliminatoria espera?

Los partidos de playoff suelen ser partidos cerrados. Tenemos que ser inteligentes e intentar pasar la eliminatoria. No solo pensar en un partido, sino en los dos, escuchar al entrenador, creer en lo que nos dice e intentar pasar.

¿Preocupa encontrarse un rival más replegado y partidos de mucha paciencia?

La verdad es que no pienso en eso. Si hacemos un partido serio, estamos concentrados y somos inteligentes, creo que podemos llevarnos la eliminatoria. Nos lo van a poner difícil, como cualquier equipo pero no creo que, si se nos encierran atrás, no podamos marcar o ganar el partido.

¿Qué importancia tiene en este tipo de partidos la gestión de las emociones?

Es lo que digo. Tenemos que estar mentalizados, concentrados y ser inteligentes. Creo que tenemos todo para llevarnos la eliminatoria. Hay que confiar en nuestros jugadores, en el cuerpo técnico y en la afición.

Parapar realiza un control en la banda de San Lázaro. / Antonio Hernández

¿Qué papel juegan los futbolistas más veteranos en una semana tan importante como esta?

Los más experimentados intentamos transmitir a los más jóvenes que es muy bonito jugar un playoff. Es otra vía para ascender, igual que la primera plaza. Hay que ser inteligentes. La motivación ya viene sola porque son partidos con un ambiente muy bonito. Hay que estar tranquilos y evitar pensar más allá: primero está el Villalbés.

En caso de avanzar, la final del playoff sería contra el ganador del grupo catalán y con la vuelta a domicilio. ¿Cree que el sorteo ha hecho más difícil el camino hacia el ascenso?

Sí, bueno, al final son unos playoffs largos. Si llegas a la final, va a ser un partido muy cerrado y complicado. Todos los partidos van a ser complicados y una posible final, con la vuelta allí, todavía más.

¿Qué importancia puede tener San Lázaro en el playoff?

Ya nos están demostrando que están con nosotros, que nos van a apoyar al máximo. Nosotros tenemos que devolverles esa confianza e ir a por todas.

Un mensaje para el compostelanismo.

A la afición decirle que nos han demostrado durante la liga que están con nosotros, que sigan así, que confíen. Nosotros confiamos también y vamos a darlo todo.