Sergi Quintela: “Sabía que era el proyecto más sólido de la Primera FEB para poder volver a la ACB”

Sergi Quintela fue una de las voces más emotivas del ascenso del Monbus Obradoiro. El escolta lucense, uno de los capitanes del equipo, reconoció el cansancio acumulado tras varios días de celebraciones, pero también la felicidad de haber cumplido el gran objetivo con el que llegó a Santiago. Su intervención tuvo lugar en el programa O Noso Basket.

«Sabía que era el proyecto más sólido de la Primera FEB para poder volver a la ACB», explicó Quintela, que situó esa convicción como una de las razones por las que eligió el Obradoiro. El jugador admitió que no podía asegurar que el regreso a la élite fuera a producirse, pero sí que confiaba en la fuerza del proyecto.

Raúl López recordó una conversación muy simbólica al final del partido del ascenso. El presidente contó que agarró a Quintela y le preguntó: «Sergi, ¿para qué te hemos fichado?». La respuesta del jugador fue tan breve como contundente: «Para esto».

El capitán también puso en valor el grupo humano construido por Diego Epifanio. Según Quintela, la calidad personal del vestuario superó sus expectativas y fue decisiva para mantener la estabilidad incluso en el arranque 0-2. «Todos estábamos remando hacia el mismo lado», destacó.

Su vínculo con la afición fue otro de los temas centrales. Quintela recordó que llegó a Santiago con cierta incertidumbre por su pasado en el Breogán y por la rivalidad existente, pero aseguró que desde el primer partido contra Ourense se sintió aceptado. Los cánticos de «MVP» en la recepción del Concello fueron, para él, la imagen más evidente de esa conexión.

El regreso a la ACB también traerá un duelo especial: el reencuentro con el Breogán. Quintela, nacido en Lugo y formado sentimentalmente en el breoganismo, reconoció que jugar contra el equipo lucense será una mezcla de emociones. «Yo soy del Breo, nací en Lugo y mamé Breo toda mi vida», afirmó, antes de desear que los derbis sean una fiesta del baloncesto.

Raúl López aprovechó esa reflexión para pedir que las aficiones de Obradoiro y Breogán recuperen el respeto y el cariño que, según él, existía en el pasado. El presidente cree que la presencia de los hermanos Quintela puede ayudar a rebajar tensiones y devolver normalidad a una rivalidad gallega de máximo nivel.

En clave deportiva, Sergi advirtió del salto físico que supone pasar de Primera FEB a ACB. Habló de mayor ritmo, jugadores más rápidos, decisiones en menos tiempo y anotadores de primer nivel. Aun así, aseguró que seguirá trabajando para que su mejor momento como jugador todavía esté por llegar.

El peor recuerdo del curso, dijo, fueron las tres lesiones largas que sufrió el equipo. Y si hay que elegir un momento de la temporada al margen del ascenso, Quintela se queda con el partido de A Coruña, una victoria clave en el camino hacia el regreso del Obradoiro a la Liga Endesa.