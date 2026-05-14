El premio de ser segundo: las ventajas del Compostela para el playoff

Quedar segundo no te hace ascender de forma directa, pero sí permite afrontar el exigente playoff de ascenso con ciertas ventajas. La SD Compostela, subcampeona del grupo I de Tercera RFEF, contará en la fase autonómica de la promoción con dos beneficios derivados de su posición final en la liga: disputar la vuelta en casa y avanzar de ronda si la eliminatoria sigue empatada tras una posible prórroga.

Después de quedarse a dos puntos del líder, el Compos afronta la única vía que le queda para conseguir el ascenso a Segunda Federación: el playoff. El cuadro blanquiazul inicia este sábado, a las 18.30 horas, en A Magdalena ante el Racing Villalbés una promoción que se presupone muy exigente. En esta situación, donde cada detalle puede resultar determinante, el hecho de haber terminado segundo —mejor clasificado entre los equipos que disputarán el playoff— otorga una posición privilegiada.

Vuelta en San Lázaro

La primera y más obvia de esas ventajas será el factor campo. Al quedar segundo, el Compostela asegura que la vuelta de cualquier eliminatoria de la fase autonómica se dispute en el Vero Boquete de San Lázaro, un factor que permitirá a los de Secho jugar con el resultado de la ida y afrontar una posible prórroga con el respaldo de su afición.

Además, esta ventaja adquiere más importancia si cabe si se atiende al historial del equipo santiagués en casa. Esta temporada la esedé apenas ha cedido cuatro empates y solo ha perdido un encuentro —ante el Atlético Arteixo—, dejando un balance de 40 puntos de 51 posibles. El mejor local de toda la categoría.

Clasificación en caso de empate

La segunda ventaja responde al método de desempate. La fase de ascenso a Segunda Federación premia la posición liguera en caso de igualada tras los 210 minutos de eliminatoria, desestimando la tanda de penaltis.

Es decir, en el supuesto de que al término del tiempo reglamentario del duelo de vuelta el marcador estuviese empatado, la eliminatoria se decidiría en la prórroga. Pero si después de esos 30 minutos adicionales persistiese la igualdad, el clasificado sería el Compos por acabar en mejor posición el campeonato de liga.

Saludo entre los capitanes del Compostela y el Estradense en San Lázaro. / Antonio Hernández

Esta situación beneficiaría al conjunto blanquiazul tanto ante el Racing Villalbés, en las semifinales, como en una posible final autonómica contra el ganador del duelo entre Atlético Arteixo (3º) y Estradense (4º).

Este criterio provoca que no exista la posibilidad de decidir la eliminatoria desde el punto de penalti. Y es que, de esta forma, el reglamento premia la regularidad liguera y concede la clasificación al mejor posicionado. Una situación que podría ser clave en la eliminatoria de semifinales entre Compos y Villalbés, que se prevé especialmente igualada y que cuenta como empate los dos últimos enfrentamientos entre ambos.

Pérdida de privilegios en la final

Estas ventajas solo computan para el playoff autonómico, por lo que una posible final por el ascenso ante el representante catalán se desarrollaría sin red de seguridad. Si el Compostela supera las dos rondas gallegas, accedería a la última eliminatoria donde el partido de vuelta tendría lugar lejos de Galicia.

Además, el criterio de clasificación en base a la posición liguera desaparece, dejando a los finalistas en igualdad de condiciones. En ese caso, ante un empate, sí existiría la posibilidad de resolver la eliminatoria mediante una tanda de penaltis.

Con todas estas variantes tendrá que competir el Compostela, que sabe que la fase autonómica puede ofrecer cierto margen de maniobra. Las ventajas obtenidas por finalizar en segunda posición no garantizan nada, pero sí permiten afrontar la eliminatoria con varios factores a favor.