Arón Ayude, el luchador gallego que reina en el kickboxing internacional

Arón Ayude, de la Escuela Ayude Arzúa, es uno de los nombres más destacados de los deportes de contacto en España gracias a su destacada trayectoria construida en base a un palmarés que a día de hoy continúa creciendo. El peleador melidense está firmando un año histórico con la consecución de campeonatos europeos, mundiales y nacionales dentro del circuito WAKO.

Las grandes noticias para Arón comenzaron en Atenas, durante la Copa de Europa de Kickboxing WAKO, una competición que reunió a más de 2.000 deportistas de todo el continente. En este escenario de máxima exigencia, Ayude logró proclamarse campeón en las modalidades de light contact y kick light dentro de las disciplinas de tatami sport, sumando una gran cantidad de puntos para el ranking internacional.

Arón Ayude en el podio del Campeonato de Europa. / Cedida

Lejos de conformarse con su doble corona europea, el luchador viajó hasta Bangkok para disputar la segunda edición de la World Cup de WAKO, una de las competiciones más prestigiosas del circuito y en la que se dieron cita los mejores peleadores del mundo entre el 12 y el 15 de abril.

Arón no decepcionó y logró el primer puesto en la categoría de pesos pesados K1, añadiendo de esta forma una nueva presea mundial a un palmarés en el que ahora ya figuran tres títulos del Mundo. En la final, el melidense impuso su ritmo poco a poco hasta terminar derrotando al representante uzbeko gracias a su suficiencia técnica y táctica, completando un torneo prácticamente perfecto.

Arón subió a lo más alto del podio en el World Cup de Tailandia. / Cedida

Tras alzarse con un nuevo título mundial y sin apenas descanso, el peleador de la Escuela Ayude de Arzúa se desplazó hasta Málaga (Pabellón Ciudad Jardín) para participar en el Campeonato de España de Muay Thai.

Ayude confirmó sus excelentes sensaciones y terminó subiéndose nuevamente a lo más alto del podio en la categoría absoluta. Arón controló el torneo de principio a fin, demostrando su superioridad sobre todos sus rivales.

Estos resultados no hacen más que poner en valor el trabajo y el esfuerzo del deportista melidense y de la Escuela Ayude de Arzúa. Arón está completando un año inmejorable, convirtiéndose en el único peleador en ganar el campeonato de España en todas las modalidades posibles —tatami sport, ringsport y muay thai— confirmando la progresión de un luchador que sigue consolidando su lugar en la élite de los deportes de contacto.

Desde la entidad arzuana solo tienen palabras de admiración para su luchador que con sus recientes logros dignifica el papel de la escuela, así como el gran nivel de una plantilla formada por otros grandes combatientes como Antonio Abuín, Cora Ayude o Nahum Ayude.