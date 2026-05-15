El Balidea Obradoiro, rumbo al Campeonato de España Cadete

El Balidea Obradoiro ya mira al Campeonato de España Cadete Masculino con la ilusión de quien se ha ganado el billete en la pista y con el orgullo de representar al baloncesto gallego desde la cantera obradoirista. El equipo dirigido por Alberto Estévez llega a la cita nacional después de proclamarse campeón de la Final a Cuatro del Campeonato Xunta de Galicia Cadete Masculino en el Multiusos Fontes do Sar, donde firmó un fin de semana perfecto ante su afición.

La fase final nacional se disputará del 17 al 23 de mayo en La Línea de la Concepción, Los Barrios y San Roque, en Cádiz. El Balidea Obradoiro ha quedado encuadrado en el Grupo F junto a Unió Conselloseta Blau A La Luna, EBA Albacete y Alimerka Oviedo Baloncesto. El estreno llegará el domingo 17, a las 15.30 horas, frente al conjunto balear; el lunes 18, también a las 15.30, será el turno del duelo ante EBA Albacete; y el martes 19, a las 13.30, los obradoiristas cerrarán la primera fase contra Alimerka Oviedo.

Será una primera fase de máxima exigencia, ya que en los grupos E, F, G y H solo el primer clasificado accede a los octavos de final. Un reto grande, pero también una oportunidad a la altura de un equipo que llega con la confianza del campeón gallego y con el impulso de todo el club detrás. El Balidea Obradoiro afronta el viaje con la ambición de competir cada posesión, seguir creciendo como grupo y volver a demostrar que la cantera obradoirista tiene presente y futuro.

El Infantil a por el gallego

El Obradoiro organiza la Final Four de la Liga Gallega Infantil Masculina, en la que el Indupanel Obradoiro buscará también su sitio en el podio autonómico. Los santiagueses abrirán las semifinales el sábado 16 de mayo, a las 10.00 horas, ante CDCP Basket Ferrol; a continuación jugarán Básquet Coruña U14 y Estudiantes Lugo Río de Galicia. El domingo 17 se disputarán el tercer y cuarto puesto, a las 10.00, y la final, a las 12.00, en otra cita para seguir celebrando el trabajo de base del club. La coincidencia entre campeonatos lleva a que un jugador del infantil se desplace con el cadete a Cádiz y que otro jugador que subía con ese mismo equipo no pueda ir y se quede con los infantiles. n