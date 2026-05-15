La cantera compostelana hace pleno en el Campeonato Gallego

La cantera picheleira competirá este sábado en el Campeonato Gallego de Fútbol 8 en el Salvador Otero de A Illa de Arousa. El prebenjamín del CD Conxo y el benjamín y el alevín de la SD Compostela pelearán por el título autonómico en lo que será un pleno absoluto de representación por parte del fútbol base santiagués que presentará un equipo por categoría.

La cita, organizada por la Real Federación Galega de Fútbol en colaboración con el Céltiga FC, reunirá a las mejores canteras del fútbol gallego en la isla arousana a partir de las 10.30 horas.

Momento en el que el equipo prebenjamín del Conxo inicie su partido de semifinal ante el Val Miñor de Nigrán. En caso de vencer, disputaría la final frente al ganador del enfrentamiento entre EDC Barbadás y San Tirso SD.

Por su parte, el benjamín del Compos se jugará el pase al duelo por el título contra el Santa Mariña, mientras que Deportivo y Celta se medirán en la otra semifinal.

El alevín blanquiazul cerrará, a las 12.30 horas, los encuentros matutinos con un exigente duelo ante el Celta. Si vence, disputaría la final contra el ganador del choque que enfrenta a Deportivo y Pabellón Promesas.

Todos los enfrentamientos por el título se disputarán por la tarde, entre las 16.00 y las 19.00 horas, así como los partidos por el tercer puesto.