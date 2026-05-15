Entrar en el universo Nadal: una visita a la grandeza del deporte

El Rafa Nadal Museum es una cita obligada para todo amante del deporte, aunque este espacio va mucho más allá. Es inspirador, emocionante e histórico y, aunque el tenis es el hilo conductor, los valores característicos del mallorquín toman el protagonismo y guían al visitante por una experiencia que enriquece a nivel deportivo, pero, sobre todo, humano.

El propio Rafa Nadal abría las puertas este jueves de un remodelado museo que nada más entrar ya huele a esfuerzo, superación y, sobre todo, a grandeza. Y es que, tras pasar por un túnel que mete de lleno al público en la experiencia deportiva, llega la primera de las áreas que deja boquiabierto al visitante. Dos vitrinas en las que la historia del deporte habla por sí sola. Camisetas de Messi, Maradona o Mbappé; de Michael Jordan, LeBron James o Luka Doncic; maillots de gimnasia de Simone Biles o de ciclistas como Miguel Indurain… auténticas reliquias deportivas que uno podría quedarse contemplando durante horas.

La siguiente sala, previo paso por uno de los primeros vídeos de Rafa con imágenes inéditas de su juventud, repasa los primeros pasos de la carrera tenística del manacorí. Los inicios de Nadal ya dejaban entrever lo que podría llegar a ser y su palmarés antes de ser profesional resulta envidiable, con decenas de títulos. Tras los primeros trofeos del balear, el visitante sabe que está llegando a uno de los puntos álgidos de la visita al entrar en la zona con el suelo de color arcilla. Un póster de gran tamaño recibe al espectador bajo el título “Rey de la tierra batida”, acompañado de la ficha con los 66 títulos conquistados sobre su superficie talismán. Allí esperan camisetas, trofeos y detalles icónicos de la carrera de Rafa que cualquier seguidor del tenista reconocerá al instante.

Si la zona de tierra batida sorprende al visitante, el vídeo que le espera a continuación es directamente histórico. Sentado frente a tres pantallas verticales, aparecen Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic hablando, como nunca antes se había visto, sobre su rivalidad y lo que ha supuesto el 'Big Three' para el tenis mundial. Un documento imperdible en el que los protagonistas de uno de los mayores duelos de la historia del deporte ponen palabras a lo que millones de espectadores vivieron durante años desde el sofá de sus casas.

La siguiente sala es el Hall of Fame del tenis. Un espacio con imágenes de algunos de los mejores tenistas de la historia que viste cuatro paredes en las que se respira puro tenis. El final de la visita se acerca y, con él, los juegos para los más pequeños —y no tan pequeños— de la familia: retos de reacción y salto antes de pasar a la planta más sorprendente del museo.

Zona inferior

Títulos, títulos y más títulos protagonizan la zona inferior del Rafa Nadal Museum. Una planta en la que se exhiben desde los cinco premios Laureus hasta los 22 Grand Slam conquistados por el balear. Un espacio que habla de lo que ha conseguido, de lo que es y de lo que ha significado Rafa Nadal no solo para el tenis, sino para el deporte mundial. Resulta impactante ver reunido, en un solo lugar, todo lo que ha ganado el manacorí.

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Y es entonces cuando uno toma verdadera conciencia de la leyenda que es Nadal. Antes de finalizar la visita, el recorrido desemboca en una sala con un vídeo inmersivo 360º que pone la piel de gallina de principio a fin. Con la histórica final contra Medvedev en el Australian Open como telón de fondo, el vídeo muestra al Rafa Nadal más humano y, al mismo tiempo, más inspirador. Uno de los mejores deportistas de la historia, un tenista cuya fortaleza mental y sus valores dentro de la pista siempre han sido admirables, pero que al final nunca dejó de ser un chico normal de un pequeño pueblo de Mallorca. Y quizá sea precisamente eso lo que ha hecho eterno a Rafa: haber convertido lo normal en algo extraordinario.