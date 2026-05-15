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Giro de Italia 2026

Un gran Vingegaard reina en solitario en Blockhaus y Eulalio mantiene la maglia rosa

El corredor danés, que atacó a 5,5 km de la cima, se mostró superior a todos sus rivales, incapaces de seguir su rueda en las duras rampas del Blockhaus

El corredor danés Jonas Vingegaard.

El corredor danés Jonas Vingegaard. / LUCA ZENNARO / EFE

EFE

Madrid

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se impuso en solitario en la séptima etapa del Giro de Italia, disputada entre Formia y Blockhaus, la más larga de la presente edición con 244 km de recorrido, en la que mantuvo la maglia rosa el portugués Afonso Eulalio (Bahrain Victorious)

Vingegaard, que atacó a 5,5 km de la cima, se mostró superior a todos sus rivales, incapaces de seguir su rueda en las duras rampas del Blockhaus. El doble ganador del Tour de Francia y de la Vuelta 2025 coronó la cima en solitario con un tiempo de 6h.08.15, a una media de 40 km/hora en jornada exigente.

En la segunda plaza entró el austríaco Felix Gall (Decathlon) a 15 segundos. El portugués Afonso Eulalio, a 2.55 minutos, mantuvo la maglia rosa de líder.

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Este sábado se disputará la octava etapa, entre Chieti y Fermo, de 156 km.

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