Secho pide calma antes del playoff: "Hay que tener la cabeza fría"

La SD Compostela ya está en modo playoff. El conjunto de Secho Martínez no consiguió ascender de forma directa y tendrá que afrontar el camino largo para regresar a Segunda Federación. Para el técnico sonense la tarea es clara: toca pasar página lo más rápido posible y convertir la decepción de la última jornada en una nueva oportunidad.

"No debemos perder tiempo. Después de Viveiro, vi al equipo dialogando de forma positiva y para nosotros el playoff, evidentemente, es una oportunidad", manifestó. Tras una semana marcada por el desenlace de la temporada regular, Secho aseguró percibir una reacción positiva por parte de una plantilla que es muy consciente de lo que afronta: "Sabemos que es un camino difícil pero somos conocedores del formato competitivo al que nos enfrentamos".

El entrenador definió a la fase de ascenso como "un torneo corto a doble eliminatoria" y dejó claro que el objetivo principal sigue siendo el mismo: "ser campeones".

En cuanto al estado físico de los suyos, Martínez confirmó que prácticamente todos los jugadores estarán disponibles para disputar el partido de ida frente al Racing Villalbés, con la salvedad de Zubanovic y Riki Mangana que afrontan la recta final de sus respectivos procesos de recuperación.

"Es un equipo muy experimentado"

Acerca de su rival, el preparador compostelanista reconoció que espera un Racing "experimentado y competitivo", capaz de defender con mucha paciencia y con pasado en partidos de este tipo. Además de ser uno de los dos equipos al que no pudo vencer el Compos durante la temporada, el conjunto chairego ya consiguió subir de categoría en la fase de ascenso en 2023 y disputó la primera ronda del playoff pasado ante una Sarriana que a la postre conseguiría la ansiada promoción.

Parapar recibe la entrada de Borja Miguez en el duelo entre Compos y Villalbés en San Lázaro. / Jesús Prieto

"Se juntan mucho, acumulan muchos jugadores por detrás del balón en determinados momentos y nos van a demandar mucha calma para encontrar los caminos", analizó.

Secho también aprovechó para elogiar el talento individual del Villalbés, destacando nombres propios como el de Pablo Trigo, Javi Rey, Make o José Varela: "Es un equipo con buenos futbolistas, con características individuales diferentes".

El colectivo de Juan Rodríguez destaca por su sacrificio y solidez, situándose como la segunda defensa menos goleada del campeonato. Un estilo que se basa en manejar a la perfección el ritmo del encuentro y que ya desquició al Compos en el último precedente entre ambos. Ante esto, el entrenador blanquiazul insistió en la importancia de tener calma ante un rival que se encuentra cómodo en contextos trabados: "Tenemos que tener la cabeza fría. Tenemos que estar centrado en el partido. No me preocupa en exceso, eso ya es función del árbitro".

Tenemos que tener la cabeza fría. Tenemos que estar centrado en el partido. No me preocupa en exceso, eso ya es función del árbitro". Secho Martínez — Entrenador de la SD Compostela

“No lo digo como una crítica, pero saben jugar muy bien con el ritmo del partido”, explicó al ser preguntado por las continuas interrupciones que marcaron el duelo disputado en San Lázaro.

Para Secho, la clave estará en que la esedé se mantenga centrada en lo que puede controlar. "Hay que saber competir. Lo importante es saber lo que tenemos que hacer, conocer sus fortalezas, tener claro cómo vamos a querer minimizarlas y encontrar sus debilidades. Y como le escuché decir a su entrenador, tenemos que encontrar el mayor número de veces a nuestros jugadores de ataque", comentó.

"No solo vale con ganar mañana"

Por primera vez en el presente curso el Compostela afronta una eliminatoria a doble partido con 180 minutos, como mínimo, por delante. Aunque el duelo de ida centra toda la atención de los santiagueses, su entrenador recordó que la eliminatoria no quedará resuelta en A Magdalena.

Son dos partidos en donde tienes que salir vencedor. No solo vale con ganar mañana porque todavía quedaría la vuelta. Evidentemente vamos a tratar de buscar el mejor resultado posible, pero siendo conscientes de que esto va de eliminar a tu rival en 180 minutos". Secho Martínez — Entrenador de la SD Compostela

"Son dos partidos en donde tienes que salir vencedor. No solo vale con ganar mañana porque todavía quedaría la vuelta. Evidentemente vamos a tratar de buscar el mejor resultado posible, pero siendo conscientes de que esto va de eliminar a tu rival en 180 minutos", detalló el técnico blanquiazul, aunque dejó claro que el planteamiento del Compos será ambicioso desde el principio.

Finalmente, Secho se refirió a la ventaja competitiva que supone haber acabo el campeonato de liga en segundo puesto, lo que otorga al cuadro blanquiazul el factor campo en la vuelta y la clasificación en caso de igualada después de la prórroga.

"Evidentemente somos conscientes de que eso nos favorece. Hablamos de una línea muy delgada, porque eso te beneficia al término de la eliminatoria. Es una ventaja porque el rival te tiene que ganar, pero nuestro pensamiento no puede ser ese. Nos equivocaríamos si pensamos así. Nosotros tenemos que intentar sacar el mejor resultado posible este sábado y eso pasa por buscar la victoria", comentó.