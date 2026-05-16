La Federación Galega irá a concurso de acreedores

La Federación Galega de Ciclismo atraviesa una profunda crisis económica que le llevará a solicitar el concurso de acreedores y a reducir drásticamente su actividad. Así lo anunció la propia entidad mediante un comunicado en el que reconoce que se encuentra en una situación de «insolvencia» derivada de dos expedientes de reintegro de subvenciones.

El actual presidente de la Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Múñiz, no quiso dar declaraciones al respecto después de ser contactado por EL CORREO GALLEGO.

Tal y como detalla la federación, uno de estos expedientes fue abierto por la Deputación da Coruña y ya se encuentra resuelto. Aquel procedimiento obligó a la institución deportiva devolver una subvención y abonar una sanción económica, así como recibir una prohibición de recibir nuevas ayudas públicas.

A ello se suma un segundo expediente abierto por la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, todavía pendiente de resolución, pero que podría implicar la devolución de subvenciones correspondientes a varios años y la paralización de pagos previstos para 2025 y 2026. La federación señala que esta situación obliga a presentar concurso de acreedores ante el juzgado mercantil, por lo que la junta directiva ya está preparando la documentación necesaria para formalizar dicha gestión.

Dentro de las consecuencias figura una reducción considerable de la actividad federativa. A partir del 22 de mayo, las pruebas previstas no podrán contar con la aportación que venían percibiendo, cualquier actividad de formación y tecnificación queda suspendida y la actividad de gestión cualquier selección gallega permanecerá cancelada.

El comunicado añade que, una vez se declare formalmente la situación concursal, la Administración deportiva gallega deberá asumir las funciones públicas delegadas en la federación, tal y como establece la Lei do Deporte de Galicia. Por ese motivo, la entidad dejará de desarrollar esas competencias, que pasarán a depender de la Secretaría Xeral para o Deporte.

Noticias relacionadas

Además la Federación Galega de Ciclismo aprovechó el comunicado para convocar una reunión de urgencia de cara al próximo 22 de mayo, a las 20.30 horas en las instalaciones de la Federación Territorial Galega de Fútbol de Santiago de Compostela.