El Indupanel Obradoiro, con billete para el Nacional infantil de Huelva

El Indupanel Obradoiro ya tiene billete para el Campeonato de España Infantil. El conjunto compostelano se impuso este sábado en el Multiusos Fontes do Sar al CDCP Basket Ferrol por 91-69 en la semifinal de la Final a Cuatro gallega, una fase organizada por el propio Obradoiro y que reunía a los cuatro aspirantes masculinos: Obradoiro, Basket Ferrol, Básquet Coruña U14 y Estudiantes de Lugo. La Federación Galega había fijado esta semifinal a las 10.00 horas y la final para el domingo a las 12.00.

El equipo de Nico Vázquez salió con el partido muy claro: defensa intensa, ritmo alto y acierto ofensivo. En los primeros minutos, Basket Ferrol sobrevivió casi exclusivamente gracias a Jorge Niebla, autor de los seis primeros puntos de los suyos, y aunque los ferrolanos reaccionaron hasta igualar el marcador, el Obra cerró el primer cuarto con ventaja, 27-21. A partir de ahí, el dominio local fue tomando cuerpo.

El segundo cuarto confirmó la tendencia. El Obradoiro mantuvo la producción en ataque y llegó al descanso con 49-38, una renta construida desde la continuidad y la circulación. Tras el paso por vestuarios, los santiagueses dieron otro golpe al partido: mejoraron atrás, encontraron el triple y dispararon el marcador hasta el 77-57 al final del tercer periodo. En el último cuarto, con amplia rotación, el equipo mantuvo el nivel y terminó sellando una victoria de autoridad.

En el plano individual, Sasha Pardal, con 16 puntos, fue el máximo anotador obradoirista, acompañado por Ángel Iglesias, con 13, y por Bruno Mosquera, Jorge Pampín y Miguel Constenla, todos con 9. En Basket Ferrol sobresalió de forma notable Jorge Niebla, autor de 35 puntos, seguido por Sebasthian Moreno, con 13, y Ángel Martínez, con 11.

La victoria garantiza al Obradoiro una de las plazas gallegas para el Campeonato de España, ya que los dos finalistas obtenían el pasaporte nacional. La fase estatal infantil se disputará del 31 de mayo al 6 de junio en la provincia de Huelva, con sedes en Huelva, Aljaraque, Punta Umbría y Palos de la Frontera, según el calendario de la Federación Española de Baloncesto. Antes, el Obra buscará este domingo completar el fin de semana con el título gallego ante Estudiantes de Lugo, que venció por 83-81 al Básquet Coruña U14 en la otra semifinal.