La Secretaría Xeral garantiza la validez de las licencias de la Federación Galega de Ciclismo

La Secretaría Xeral para o Deporte respondió este sábado al comunicado emitido por la Federación Galega de Ciclismo, en el que la entidad anunciaba su intención de solicitar el concurso de acreedores y de reducir buena parte de su actividad federativa por la situación de insolvencia que asegura atravesar.

En una nota pública, el departamento autonómico señala que la situación financiera a la que alude la federación vendría motivada por una sanción impuesta por la Deputación da Coruña, que inhabilita a la entidad para ser beneficiaria de subvenciones públicas. Además, recuerda que permanece abierto un procedimiento de reintegro por parte de la propia Secretaría Xeral para o Deporte por un posible incumplimiento de las obligaciones derivadas de las condiciones de las ayudas percibidas, aunque este expediente continúa en trámite.

La Secretaría Xeral también recalca que, con independencia del comunicado emitido por la Federación Galega de Ciclismo, todas las licencias expedidas por la entidad deben mantener su validez en los términos establecidos por la normativa vigente, especialmente en lo relativo al seguro correspondiente. De este modo, el organismo garantiza que todas las personas deportistas gallegas titulares de una licencia federativa mantendrán sus derechos según lo establecido en ella.

Por último, la Administración deportiva gallega puntualiza que, hasta que un juzgado de lo mercantil declare, en su caso, el concurso de acreedores de la federación, la FGC sigue siendo la única competente para el desarrollo de las funciones públicas delegadas que le son propias, así como de las funciones privadas que le corresponden por sus estatutos. Por ello, deberá dar continuidad a su actividad conforme a los reglamentos que le sean de aplicación.