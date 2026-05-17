El Braga conquista el Torneo Atlánticas ante el Deportivo en Santa Isabel

El Braga se proclamó campeón del Torneo Atlánticas después de vencer al Deportivo por 0-3 en una final que quedó muy condicionada desde los primeros minutos. El conjunto portugués golpeó prácticamente en la primera acción del partido, tras un robo a la portera deportivista en un mano a mano, y amplió la ventaja poco después en una rápida transición. Con el 0-2 en apenas seis minutos, el encuentro se puso muy cuesta arriba para el Dépor, que trató de reaccionar y buscó meterse de nuevo en el partido, aunque se encontró con un Braga sólido, ordenado y muy eficaz al contragolpe.

La final, disputada ya con formato de dos partes de 40 minutos, mantuvo un buen nivel competitivo. El Deportivo apretó y dispuso de alguna ocasión para recortar diferencias, incluso con un gol anulado en una acción discutida, pero el Braga supo contener el empuje blanquiazul con líneas juntas, fortaleza en el centro del campo y seguridad defensiva. En otra contra bien ejecutada, el equipo luso terminó de cerrar el marcador y confirmó su dominio en un torneo en el que no encajó ningún gol.

La competición reunió a Braga, Deportivo, Victoria, Celta y Famalicão, con partidos de 35 minutos en la fase inicial y un nivel futbolístico muy destacado. El Victoria abrió el torneo sorprendiendo al Dépor por 1-0 y también firmó un empate sin goles ante el Celta, un equipo joven, con jugadoras incluso en edad cadete, pero muy trabajado tácticamente. El Celta, pese a no lograr la victoria, dejó buenas sensaciones por su organización y su capacidad para competir ante rivales más veteranos.

El Braga fue creciendo con el paso de los partidos. Tras empatar 0-0 con el Deportivo, encadenó triunfos por la mínima ante Victoria, Famalicão y Celta, todos por 0-1, antes de rematar el torneo con una contundente victoria en la final. El Deportivo, por su parte, alcanzó el partido decisivo después de superar al Celta por 0-1 y al Famalicão por 3-1. n