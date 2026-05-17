O Obradoiro é ACB
O Obradoiro volve ao seu sitio
O conxunto compostelán pecha unha tempada case perfecta conseguindo o título de Primeira FEB e o ascenso directo á ACB despois de pasar dous anos, moi complicados, na categoría de prata do baloncesto español
O Monbus Obradoiro volve á ACB pola porta grande. Dous anos despois do descenso, o equipo compostelán pechou unha tempada case perfecta coa conquista da Primeira FEB e o ascenso directo á Liga Endesa, premio a un curso no que soubo reconstruírse, competir baixo presión e chegar á última xornada dependendo de si mesmo.
O triunfo ante o Inveready Gipuzkoa no Multiusos Fontes do Sar (85-68) puxo o broche a unha liga de enorme esixencia. O conxunto de Diego Epifanio rematou cun balance de 28 vitorias e só 4 derrotas, igualado co Leyma Coruña, pero co título no peto grazas aos enfrontamentos directos. Sar respondeu como nas grandes noites e empurrou un equipo que fixo da regularidade a súa mellor virtude.
A campaña non foi sinxela. O Obra tivo que convivir con lesións, cambios e momentos delicados, pero sempre atopou respostas. Epi construíu un grupo sólido, con roles ben definidos e unha defensa capaz de soster os días de menor acerto. O liderado de Léo Westermann deu orde e pausa ao xogo, mentres Alex Barcello confirmou a súa condición de referente anotador sen deixar de crecer atrás.
Tamén foron decisivos o poder interior de Felipe Dos Anjos, a experiencia de Dejan Kravic, a enerxía de Sergi Quintela e a ameaza exterior de Yunio Barrueta. Pezas como Diogo Brito, Travis Munnings, Alejandro Galán ou Denzel Andersson completaron un bloque longo, físico e comprometido, no que cada xogador entendeu o que necesitaba o equipo.
O ascenso devolve Santiago á elite do baloncesto español e pecha unha ferida que aínda estaba recente. Máis alá dos números, o Obradoiro recuperou identidade, confianza e conexión coa súa afección. A celebración en Sar e na cidade confirmou que o club volve ao lugar que perseguía, a ACB, agora cun proxecto reforzado pola autoridade dun campión. Foi unha subida sen atallos: gañada semana a semana, desde a concentración do vestiario ata a resposta dunha bancada local que nunca deixou só o equipo.
