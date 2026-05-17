Obradoiro
El Obradoiro revalida el título gallego infantil
El equipo santiagués remontó ante el Ensino de Lugo y completa de nuevo el triplete autonómico
El Indupanel Obradoiro se proclamó campeón gallego infantil por segundo año consecutivo tras imponerse al Ensino de Lugo por 75-73 en una final emocionante y decidida en los últimos instantes.
La jornada arrancó con el partido por el tercer y cuarto puesto, en el que Basket Ferrol venció a Basket Coruña U14 por 78-67.
En la final, el Obradoiro comenzó con fuerza y tomó una ventaja inicial de 11-2, pero el Ensino reaccionó con una gran defensa y acierto exterior para cerrar el primer cuarto por delante, 23-25. En el segundo periodo, el conjunto lucense aumentó su intensidad, provocó pérdidas en el rival y abrió una importante renta al descanso: 35-52.
Tras la pausa, el Indupanel Obradoiro salió decidido a remontar. Con Bernal y Josué Mangana como protagonistas, fue recortando diferencias y llegó al final del tercer cuarto con opciones, 58-64. En un último periodo de máxima tensión, el equipo santiagués culminó la remontada y selló el triunfo por 75-73.
Con esta victoria, el Obradoiro completa por segundo año consecutivo el triplete de campeonatos gallegos en las categorías infantil, cadete y júnior.
Además, en el Campeonato de España Cadete, disputado en Los Barrios, el Balidea Obradoiro debutó con victoria ante el CB Consell por 104-54. Godón, Bascoy y Bernal anotaron 15 puntos cada uno, y Traveso capturó 7 rebotes. Su próximo rival es el EBA de Albacete.
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