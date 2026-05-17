Xabi Alonso, nuevo entrenador del Chelsea

Xabi Alonso es ya el nuevo entrenador del Chelsea. Parecía que todos los caminos conducían a Anfield, pero el tolosarra desembarcará finalmente en el fútbol inglés de la mano de un conjunto 'blue' inestable, que ha atravesado un periodo de cambios en el banquillo tras la destitución de sus dos últimos entrenadores: Enzo Maresca y Liam Rosenior.

"El Chelsea Football Club se complace en anunciar el nombramiento de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo masculino. El español asumirá su cargo el 1 de julio de 2026, tras haber firmado un contrato de cuatro años en Stamford Bridge. ¡Bienvenido al Chelsea, Xabi!", comunicó la entidad en sus canales oficiales.

Xabi Alonso empezará a trabajar el próximo 1 de julio y asumirá las funciones de mánager, por lo que también tendrá influencia en decisiones fuera del terreno de juego como los fichajes. Esto sugiere que tendrá un ámbito de competencias más amplio que el de los anteriores entrenadores, nombrados 'head coach' (entrenador principal).

Tras su éxito incontestable en Alemania, donde conquistó la primera Bundesliga del Bayer Leverkusen - y de manera invictca -, pocos podían anticipar que su etapa en el Real Madrid sería tan breve y acabaría de forma tan abrupta.

Era la gran prioridad de la entidad londinense, decidida a recuperar el rumbo de su proyecto y a maximizar todo su potencial, con especial atención a los jugadores más jóvenes. Xabi es el elegido para liderar ese proceso.

"Su nombramiento refleja la confianza del Club en su amplia experiencia, su calidad como entrenador y su modelo de juego, sus cualidades de liderazgo, su carácter y su integridad, que fueron clave en la decisión de pedirle que ayudara a liderar la siguiente fase del proyecto del Chelsea. Se le considera no solo un entrenador de fútbol excepcional, sino también un líder y socio de probada eficacia en diversas áreas esenciales para el éxito del equipo", continúa el club en su comunicado.

Además, el hecho de que el Chelsea no dispute competiciones europeas no suponía ningún problema para un entrenador que, en su primera temporada completa en Alemania, ya dirigió a un Bayer Leverkusen que solo jugó las competiciones domésticas.

Xabi Alonso y Vinicius, tras su deenuentro en el clásico. / EFE

Cuatro meses después de su salida del Real Madrid, el tolosarra firma un contrato de cuatro años con el equipo de Stamford Bridge. Había sido destituido el pasado 12 de enero, tras una etapa marcada por la irregularidad de los resultados y una relación tensa con algunos pesos pesados del vestuario.

El exentrenador del Real Madrid se convierte en el sexto entrenador permanente nombrado bajo el régimen de BlueCo. Sucede a Liam Rosenior tras su desafortunada etapa de 107 días al frente del proyecto, y llega horas después de la derrota ante el Manchester City en la final de la FA Cup.

Sin embargo, tendrá un listón muy alto que superar, pues solo un técnico bajo la dirección de BlueCo ha durado más de un año: Enzo Maresca.

Las declaraciones de Xabi

"El Chelsea es uno de los clubes más importantes del fútbol mundial y me llena de inmenso orgullo convertirme en el entrenador de este gran club.

Tras mis conversaciones con el grupo propietario y la dirección deportiva, queda claro que compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo capaz de competir de forma constante al más alto nivel y luchar por los trofeos.

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Hay mucho talento en la plantilla y un enorme potencial en este club de fútbol, y será un gran honor para mí liderarlo. Ahora nos centraremos en el trabajo duro, en construir la cultura adecuada y en ganar títulos".