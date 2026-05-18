Penido reina en Falperra y se pone al frente del Europeo

Luis Penido volvió a dar un golpe de autoridad en el Campeonato de Europa FIA de Montaña. El piloto compostelano conquistó la Rampa da Falperra este fin de semana para liderar el Grupo 5, una de las pruebas más emblemáticas del calendario continental, y consolidó su posición al frente de la clasificación europea en una cita marcada por la emoción, la igualdad y el altísimo nivel competitivo.

La subida portuguesa, disputada en Braga, era uno de los grandes desafíos de este arranque de temporada. Falperra está considerada una de las pruebas de referencia del automovilismo europeo de montaña por la combinación de velocidad, técnica y exigencia de su trazado, de 5,2 kilómetros y unos 262 metros de desnivel. Además, la cita figuraba como tercera ronda del FIA European Hill Climb Championship 2026, tras las pruebas de Austria y España.

Penido llegaba a Portugal como colíder del Grupo 5 junto al checo Vojtech Bejda, su gran rival en la lucha por el título. Esa igualdad previa se trasladó también a la carretera, donde ambos protagonizaron uno de los enfrentamientos más ajustados de la temporada. La victoria del gallego se decidió por apenas 1 segundo y 19 milésimas, una diferencia mínima que refleja la intensidad del duelo y la precisión necesaria para imponerse en una prueba de estas características.

El triunfo en Falperra tiene un valor especial no solo por el prestigio de la carrera, sino también por sus consecuencias en el campeonato. Penido, actual campeón europeo del Grupo 5, suma ya 53 puntos en la clasificación oficial de la FIA, después de añadir los 25 puntos de Portugal a los resultados obtenidos en Austria y España. Bejda queda segundo con 46 puntos, lo que permite al compostelano abrir una primera ventaja importante al frente del certamen.

A los mandos de su Renault Clio RS Cup Evo, Penido volvió a demostrar regularidad, velocidad y capacidad de gestión en un escenario donde cualquier error se paga caro. La Rampa da Falperra exige una conducción precisa desde los primeros metros, con zonas rápidas, cambios de ritmo y sectores técnicos que obligan a mantener la concentración durante toda la subida. En ese contexto, el santigués supo responder a la presión y cerrar el fin de semana con una victoria de enorme peso deportivo.

La prueba portuguesa reunió además a algunos de los mejores especialistas europeos de la disciplina. La edición de 2026 también dejó una clasificación absoluta muy apretada, con Joseba Iraola imponiéndose en la general por solo 266 milésimas sobre Petr Trnka y por 326 milésimas sobre Christian Merli, un dato que confirma el nivel de igualdad vivido durante todo el fin de semana en Braga.

Para Penido, la victoria supone una nueva demostración de madurez competitiva. Después de un inicio de temporada sólido, el piloto ha logrado transformar su regularidad en una ventaja clara dentro del Grupo 5. Falperra aparecía como una cita clave para medir fuerzas con Bejda y el resultado refuerza la candidatura del compostelano a revalidar el título europeo.

Tras la carrera, Penido quiso destacar el trabajo colectivo que hay detrás de cada resultado internacional. «Este resultado es fruto del enorme esfuerzo de todo el equipo y del apoyo incondicional de nuestros patrocinadores, que son una parte fundamental de cada éxito que conseguimos en Europa», señaló el piloto tras completar un fin de semana redondo en tierras portuguesas.

Con esta victoria, Luis Penido consolida su condición de referente del Grupo 5 en el Campeonato de Europa FIA de Montaña. El compostelano sale de Falperra más líder, reforzado anímicamente y con la confianza de haber superado a su principal adversario en una de las pruebas más exigentes del calendario. La temporada todavía tiene mucho recorrido por delante, pero el triunfo en Braga confirma que Penido mantiene intactas sus aspiraciones.