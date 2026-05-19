El ADB Fontiñas busca en casa un ascenso histórico en un derbi con el Galogrín

El Cuadros Asorey ADB Fontiñas afronta este fin de semana una de esas citas que pueden marcar un antes y un después en la trayectoria de un club. El equipo santiagués disputará la fase de ascenso a Liga Nacional y lo hará, además, en casa, ante su gente y como club organizador de un playoff que convertirá el pabellón de Fontiñas en uno de los grandes focos del baloncesto autonómico.

La cita tiene todos los ingredientes de una jornada especial. No solo estará en juego el salto de categoría, sino que el Fontiñas se jugará buena parte de sus aspiraciones en una semifinal con aroma de derbi compostelano. Su rival será el Galogrín, otro club de Santiago, lo que añade un componente de proximidad, emoción y rivalidad deportiva a un encuentro ya de por sí decisivo.

El partido se disputará este sábado, a partir de las 19.30 horas, en el pabellón de Fontiñas. Para el Cuadros Asorey ADB Fontiñas, el duelo ante el Galogrín será mucho más que una semifinal: una victoria supondría el ascenso directo a Liga Nacional. El equipo compostelano tiene, por tanto, la posibilidad de alcanzar el objetivo ante su afición y en una pista que forma parte de la identidad diaria del club.

El Galogrín llegará también con la ambición de aprovechar su oportunidad en una fase de máximo nivel. La presencia de dos equipos compostelanos en una semifinal por el ascenso refuerza el buen momento del baloncesto en la ciudad y garantiza un partido cargado de intensidad. La rivalidad será estrictamente deportiva, pero el componente local puede hacer que el ambiente en la grada sea especialmente vibrante.

Con todo, el protagonismo recaerá en un ADB Fontiñas que quiere culminar el trabajo de toda una temporada. Después de meses de entrenamientos, competición y crecimiento colectivo, el conjunto santiagués tiene a su alcance un premio de enorme valor. El ascenso a Liga Nacional confirmaría la progresión de un proyecto que en los últimos años ha ido dando pasos firmes, tanto en resultados como en estructura deportiva.

La otra semifinal enfrentará al Liceo La Paz, de A Coruña, y al SIGALTEC, de Vilagarcía, dos equipos que completan un cartel de gran nivel competitivo. La fase reunirá así a cuatro conjuntos con argumentos suficientes para pelear por cerrar el curso de la mejor manera posible. El domingo se disputará el partido por el tercer y cuarto puesto, previsto para las 17.00 horas, y posteriormente la gran final, a las 19.30 horas, en la que se decidirá el campeón de la Liga Autonómica.

Más allá del resultado concreto, desde el ADB Fontiñas se quiere poner en valor el camino recorrido hasta llegar a esta fase. El club ha consolidado en los últimos años un modelo de crecimiento basado en la formación, la continuidad y el compromiso con el desarrollo de sus jugadores y jugadoras. Esa apuesta sostenida ha permitido construir un entorno competitivo, pero también educativo, en el que la evolución deportiva va de la mano de los valores propios del deporte.

La entidad santiaguesa entiende esta fase de ascenso como un reconocimiento al trabajo colectivo de muchas temporadas. Jugadores, entrenadores, familias, directivos y colaboradores forman parte de un proyecto que ha ido reforzando su presencia en el barrio y su papel dentro del deporte compostelano. El Fontiñas no solo compite: también forma, acompaña y genera comunidad.

Esa dimensión social es una de las señas de identidad del ADB Fontiñas. El club mantiene una fuerte implicación en la vida del barrio y desarrolla una intensa actividad orientada a promover la participación, el compañerismo, la constancia y el respeto. La posibilidad de organizar una fase de ascenso en su propio pabellón supone, por ello, una oportunidad para mostrar el crecimiento de la entidad y para acercar al público local un evento deportivo de primer nivel.

El llamamiento del club es claro: llenar el pabellón de Fontiñas. La afición puede jugar un papel decisivo en una semifinal en la que cada posesión, cada defensa y cada detalle pueden inclinar la balanza. El equipo buscará el ascenso arropado por los suyos, en un ambiente que se espera intenso y con el orgullo añadido de disputar un derbi compostelano en una cita de máxima trascendencia.

Fontiñas se prepara así para vivir un fin de semana grande. El Cuadros Asorey ADB Fontiñas tiene ante sí la posibilidad de escribir una nueva página en su historia y de dar el salto a Liga Nacional en casa. Enfrente estará el Galogrín, en un duelo entre equipos de Santiago que promete emoción, rivalidad sana y mucho en juego. El premio, para el Fontiñas, no puede ser mayor: convertir una temporada de trabajo en un ascenso histórico.