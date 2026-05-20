Suspendidas todas las competiciones federadas de pesca deportiva de Galicia, con más de 500 deportistas afectados

La pesca deportiva en Galicia afronta una situación tan insólita como surrealista que empieza a tener consecuencias visibles y serias. La primera y más notable es la anulación de toda competición oficial federada en territorio gallego hasta nuevo aviso, lo que deja tirados a más de 500 pescadores de los 4.000 federados, que son los que habitualmente están en competición tanto en río como en mar.

El contexto que explica esta decisión se enmarca en el proceso electoral de la Federación Galega de Pesca. Una vez se abrió este proceso, el organismo queda en manos de una junta o comisión gestora que se encarga de mantener la Federación en funciones hasta la elección de la nueva directiva. Sin embargo, la normativa legal que tutela el proceso obliga a dimitir de sus cargos en la junta gestora a todos aquellos que vayan a ser candidatos en las elecciones (para garantizar la igualdad de condiciones), algo que en esta ocasión afectaba a toda la junta. Es decir, que todo el equipo que llevaba las riendas de la Federación en funciones tuvo que dimitir para cumplir con la ley y poder concurrir a las urnas.

Para casos así se contemplaría una excepcionalidad, de modo que el Comité Galego de Xustiza Deportiva (CGXD) puede ampararse en ella para mantener operativa en funciones a la Federación. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el CGXD informó negativamente, lo que automáticamente descabezó la Federación. Sin junta gestora no hay actividad: ni competiciones, ni altas de licencia federativas, ni pagos, ni inscripciones... Nada.

Campeonato de mar en una playa gallega / Cedida

Comisión exprés nombrada por la Xunta

Ante esa situación de emergencia y el malestar de los pescadores con la decisión del CGXD, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta movió ficha y nombró una comisión gestora externa, formada por tres personas, que son las que ahora llevan las riendas de la Federación hasta las elecciones. El problema es que la pesca deportiva tiene competiciones al aire libre, en río y mar, complejas de organizar, ya que exigen la tramitación de permisos, el trabajo de campo para marcar los tramos de pesca, la mecánica de los sorteos, la elaboración de los cuadros de competición, las clasificaciones... Algo inviable para una junta gestora de únicamente tres personas y, además, de perfil ajeno al sector.

Al verse incapaces de organizar esas competiciones, esa comisión emitió este martes un comunicado donde avanza la decisión de "aplazamiento de competiciones organizadas por la Federación fijadas para fechas comprendidas durante el período electoral". Esto significa, como mínimo, hasta el 26 de septiembre, que es cuando tomará posesión la nueva junta directiva.

Aunque la decisión afecta a más de medio millar de deportistas, los más perjudicados son los de salmónidos, cerca de 200, porque dependen de la temporada hábil (que termina el 30 de septiembre), por lo que apenas tendrían ya margen para celebrar las citas pendientes: provinciales (solo se hizo el de lance), autonómicos juvenil y absoluto y selectivos, estos dos últimos claves para componer las selecciones de Galicia del año que viene en las citas nacionales, que son las que después dan acceso al mundial. A día de hoy, es imposible adivinar cómo se elaborarán esos equipos, algo grave teniendo en cuenta que Galicia es una potencia de pesca deportiva en salmónidos, con numerosos deportistas con la condición de alto nivel y varios mundialistas. Sin ir más lejos, la mitad de la selección española en este 2026 que irá al Mundial es de la Federación Gallega de Pesca.

En el caso de las competiciones de mar o embalse, la Federación tendría margen para retomar competiciones de cara al otoño e invierno, ya que ahí no hay vedas ni es necesario solicitar cotos o permisos de pesca.

Open de Dúos Presidente da Xunta en el Xallas / ECG

Malestar con la decisión del CGXD

En su argumentación, la comisión gestora nombrada por la Xunta este lunes 18 apunta que "atendida la situación actual de la Federación no se considera viable que el calendario de competiciones se desarrolle según fue aprobado, con normalidad y con respeto de las garantías inherentes a la competición", aclara. "La actual situación de ausencia de junta directiva y la existencia únicamente de una reducida comisión gestora impide garantizar y ejecutar una adecuada organización y desarrollo de las pruebas en aspectos tan elementales como el acotamiento o control de zonas, la supervisión de participantes, el correcto cumplimiento de las normas y bases reguladoras de las competiciones, ejercicio de control durante la ejecución de pruebas, etc". Por ello, concluyen, "por unanimidad se acuerda el aplazamiento de la totalidad de las competiciones del calendario aprobado hasta la finalización del proceso electoral".

La situación ha generado malestar entre los colectivos de pescadores más afectados, que no entienden la situación derivada de la decisión del Comité Galego de Xustiza Deportiva. "No pueden decidir alegremente sobre algo que no saben como funciona", se escuchaba estos días en foros y grupos de los clubes. Y aunque los pescadores entienden que ante la decisión de un órgano independiente como el CGXD tanto la directiva que dimitió como la Xunta "tienen las manos atadas", lamentan que tengan que ser ellos como deportistas los que paguen las consecuencias con un año de trabajo y entrenamiento perdido. "El CGXD tenía la solución en sus manos y se evitaría todo este lío".