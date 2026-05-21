El Compostela espera el apoyo de su afición para seguir persiguiendo el ascenso

El Compostela controló el partido en el campo de A Magdalena ante el Racing Villalbés y además dispuso de las mejores ocasiones pero el encuentro finalizó en tablas. Un empate sin goles deja las espadas en todo lo alto para el encuentro de vuelta que se disputa este sábado, a las seis de la tarde, en el estadio de San Lázaro y en el que el equipo santiagués espera el apoyo incondicional de su afición.

Los seguidores del conjunto blanquiazul saben que no pueden faltar a esta cita. Son conocedores de que hay que realizar un último esfuerzo para conseguir el ascenso de categoría. Los más fieles no fallarán pero para una cita tan importante es necesario que la asistencia se multiplique. El ejemplo de como la afición fue una parte importante en el pabellón de Sar para ayudar al Obradoiro a lograr su objetivo está todavía reciente y, salvando las distancias, debe crear un efecto contagio que lleve en volandas al Compostela hacia el triunfo.

El conjunto de Secho Martínez no es ajeno a lo que se le presenta y quiere dar un paso adelante con determinación para continuar en su lucha por el ascenso de categoría después de no conseguir el objetivo de forma directa. Y cada eliminatoria que se le presente será un muro a derribar.

El equipo santiagués trabaja alejado del ruido que siempre se produce alrededor de una cita importante. Secho organizó una semana en la que sus jugadores, después de descansar el martes, se ejercitarán tanto hoy jueves como el viernes a las cuatro de la tarde.

Serán unas importantes sesiones de trabajo en las que además de pisar el césped seguro que se incide en las cualidades de un rival al que hasta la fecha, y después de tres partidos, el Compostela no consiguió doblegar.

En el encuentro de la primera vuelta, disputado el 9 de noviembre, a las doce de la mañana, en terreno lucense, se registró un empate a dos goles. Se adelantó el conjunto santiagués por medio de Maceira en el minuto 11, igualando la contienda Make en el 27 para que un gol en propia meta de Varela volviera a poner en ventaja a la esedé, que acabaría encajando el tanto del empate casi al final, en el minuto 90, por medio de Pablo Trigo.

El choque de la segunda vuelta tuvo lugar el 22 de marzo, a las seis de la tarde, en San Lázaro, y finalizó sin goles, al igual que el primer acto de esta eliminatoria.

Y mientras Compostela y Racing Villalbés se disputan una plaza en la siguiente eliminatoria, en el campo de Ponte dos Brozos se verán las caras el Atlético Arteixo y el Estradense en un choque en el que los coruñeses, que juegan como locales, parten con ventaja tras el 0-1 logrado en A Estrada gracias al tanto de Pablo Martínez en el minuto 60 de encuentro. Los ganadores de ambas eliminatorias se medirán entre sí para que el ganador pueda seguir el camino hacia el ascenso ante el vencedor de los cruces del grupo catalán. n