Santiago, sin respuesta a la oferta para instalar gratis cámaras de transmisión en 18 recintos deportivos

Santiago de Compostela podría quedarse fuera del proyecto gratuito de Tiivii para instalar sistemas de producción automática en instalaciones deportivas municipales. La plataforma, desarrollada por la empresa tecnológica coruñesa Cinfo, trasladó hace dos años al Concello una propuesta para dotar de cámaras inteligentes a distintos campos y pabellones de la ciudad, sin coste inicial para la Administración local. A falta de poco más de un mes para que expire la oferta, fijada para el 30 de junio de 2026, la compañía asegura que no ha recibido todavía una respuesta formal, ni afirmativa ni negativa.

Tiivii es una herramienta de transmisión y grabación de eventos basada en cámaras instaladas de forma permanente en los recintos y en modelos de inteligencia artificial en la nube. En el ámbito deportivo, el sistema permite seguir automáticamente el juego, detectar elementos como deportistas, árbitros o balones, y generar emisiones en directo o grabaciones sin necesidad de desplazar operadores. Cinfo presenta esta tecnología como una forma de reducir costes de producción, facilitar la visibilidad del deporte base y abrir nuevas vías de ingresos para clubes mediante publicidad o patrocinios. La compañía señala que su plataforma ya se utiliza también para otros usos, como plenos municipales o eventos culturales.

Según la versión trasladada por Tiivii, el proyecto especial ofrecido a varios clubes y ayuntamientos permitía asumir la instalación de la plataforma de manera gratuita, compensando después los costes mediante publicidad. En Galicia, siempre según datos de la propia compañía, hay más de 180 instalaciones con este servicio. Santiago fue uno de los concellos a los que se planteó la propuesta, pero desde la empresa lamentan que el expediente siga sin una resolución formal.

La solicitud inicial, registrada en octubre de 2024, incluía 18 espacios deportivos municipales: los campos de fútbol de As Cancelas, A Barrosa, Verónica Boquete de San Lázaro, Sergas y Santa Isabel, además de los pabellones Carmen Estévez de Roxos, Lorenzo de la Torre, Monte dos Postes, Fontes do Sar, Apóstol Santiago, Fontiñas, Lamas de Abade, Pontepedriña, Quiroga Palacios, Restollal, Santa Isabel, Pío XII y Santiago Vite. La idea, apuntan desde Tiivii, era pedir permiso para todos los recintos de una sola vez y evitar solicitudes posteriores instalación por instalación.

Entre los clubes que podrían beneficiarse del sistema figuran el HC Raxoi, de hockey sobre patines; SD A Gaiola, Composala y Alto do Vento, de fútbol sala; Victoria FC, de fútbol; y Obradoiro USC, de baloncesto. La plataforma sostiene que el servicio permitiría a las entidades transmitir partidos, generar clips para entrenadores y jugadores, y resolver una necesidad creciente en competiciones donde algunos clubes están obligados a emitir sus encuentros. En esos casos, explican, la alternativa suele pasar por contratar personal externo o por soluciones más rudimentarias, con grabaciones realizadas por directivos, jugadores o familiares.

Uno de los puntos sensibles es la emisión de menores. Desde Tiivii indican que la propia plataforma no emite directamente contenido con deportistas menores de 16 años y que, en esos supuestos, serían los clubes los que podrían emplear la herramienta bajo su responsabilidad.

El Concello, por su parte, justifica la falta de respuesta en las dudas técnicas y jurídicas que suscita la propuesta. La concejala de Deportes, Pilar Lueiro, explica que “aínda non se deu resposta á proposta da plataforma Tiivii porque temos dúbidas sobre a responsabilidade do Concello nas emisións e sobre a protección de datos. Ademais, teriamos que ter unha preinstalación que non existía nin existe nas nosas instalacións. Son moitas as dúbidas que foron xurdindo e tamén outras urxencias”.

La empresa asegura que mantuvo conversaciones informales con el Concello y que, tras requerírsele una solicitud individualizada por cada instalación, presentó la documentación correspondiente. También afirma haber aportado por registro modelos de autorizaciones de otros ayuntamientos. A día de hoy, sin embargo, sostiene que no ha recibido contestación formal ni se ha abierto un procedimiento de contratación.

Tiivii admite que Santiago podría contratar el servicio después del 30 de junio, pero advierte de que ya no sería en las condiciones de gratuidad planteadas en el proyecto inicial. Desde la compañía consideran “una pena” que la ciudad pueda perder una oportunidad sin coste para modernizar la transmisión del deporte local.