El Compostela confía en el factor San Lázaro: "Estoy convencido de que la afición va a empujar y ayudar”

Las eliminatorias a doble partido esconden muchos 'minipartidos' que se desarrollan de forma natural a lo largo de 180 minutos (como mínimo). En Vilalba, la SD Compostela resolvió el primer asalto de una batalla tremendamente igualada con varios pequeños 'triunfos', manifestados en buenas sensaciones, pero que se terminaron saldando con un empate sin goles que abre un panorama impredecible de cara a la vuelta de este sábado en tierras compostelanas (Verónica Boquete de San Lázaro, 18.00 horas).

Los hombres de Secho Martínez supieron imponer su idea ante la mayoría de dificultades que el Racing Villalbés presentó, pero no en todas. A pesar de gozar de varias oportunidades para hacer gol, el Compos fue incapaz de perforar las redes de la meta defendida por Álex Santomé y volvió a caer en el trabado e incómodo estilo defensivo del conjunto rojiverde que se impuso en el 'otro fútbol'.

Con la lección aprendida de la ida, el cuadro blanquiazul encara el desenlace de la eliminatoria con optimismo y prudencia. Secho dejó claro que el equipo transmitió muy buenas sensaciones en el duelo inicial, aunque también asume que necesitarán "darle una vuelta de tuerca" al planteamiento para terminar de desequilibrar la contienda.

Al contrario que en ciertos momentos del curso, la esedé demostró en la ida una fluidez interesante que le permitió encontrar los caminos hacia un tanto que nunca llegó. En eso ya trabaja la escuadra picheleira que buscará desde el inicio abrir el marcador. "Tenemos que reforzar algunas de las cosas que hicimos en Vilalba. Va a ser importante ser eficaces y hacer un gol", comentó el técnico.

Pablo Crespo, tumbado en el suelo, durante el encuentro ante el Racing Villalbés. / Área 11

La principal incógnita en la convocatoria sigue estando en el estado físico de Riki Mangana y Stipe Zubanovic. Secho explicó que el último entrenamiento será decisivo para valorar la disponibilidad de ambos jugadores, que arrastraban problemas y que en ningún caso saldrán de inicio ante el Villalbés.

"Riki y Zuba han completado gran parte de los entrenamientos con el grupo pero vamos a valorar ahora si pueden entrar en la convocatoria", confesó el preparador sonense que explicó que "el resto están totalmente disponibles".

"Jugamos el partido que queríamos jugar"

Pese al empate, Secho insistió en que el equipo sale reforzado del encuentro de ida: "Nosotros nos venimos de allí con buenas sensaciones, con la sensación de hacer un partido riguroso, un partido serio y un partido que queríamos jugar". El técnico aprovechó para poner en valor la competitividad y exigencia de su rival, ante el que los suyos mostraron rigor y criterio.

“Tenemos que jugarlo con mucha tranquilidad, sabiendo que el partido es largo”, afirmó. El entrenador insistió en que el Compos mantendrá una vocación ofensiva y la intención de ir a por la victoria, aunque sin perder el equilibrio ni caer en la ansiedad: “Si hay que jugarlo a largo plazo, habrá que jugarlo a largo plazo”.

Tenemos que jugarlo con mucha tranquilidad, sabiendo que el partido es largo. Si hay que jugarlo a largo plazo, habrá que jugarlo a largo plazo". Secho Martínez — Entrenador de la SD Compostela

En cuanto a la propuesta táctica, Secho espera un encuentro muy parecido a los disputados anteriormente frente al Racing Villalbés: un partido cerrado, extremadamente cerrado. Y es que a pesar de que el conjunto chairense es el equipo al que más se ha enfrentado el Compos este curso, es también uno de los pocos al cual no ha logrado derrotar. Tres partidos, tres empates.

Una igualdad absoluta que invita a predecir un choque espeso marcado por el respeto mutuo. Ambos buscarán minimizar errores, sobre todo los visitantes, e imponer su respectiva idea.

"El margen de error es corto"

Ante la posibilidad de un cuarto empate consecutivo la eliminatoria abre un nuevo contexto: la prórroga. Media hora más de batalla donde el empate sí premia al Compos y en la que el Racing debería dar ese paso que por el momento todavía no ha dado. El entrenador compostelanista reconoció que no es una situación que se pueda ensayar o entrenar, pero para la que admitió estar "trabajados".

El sonense destacó "el nivel de atención al que te somete" el cuadro rojiverde y además manifestó que en un playoff "el margen de error es corto" y que cualquier detalle puede resultar determinante. "A nivel mental hay que estar preparados para un partido largo. Va a ser clave. Tenemos que estar muy atentos y, a partir de ahí, tenemos que tener en cuenta el aspecto condicional", explicó.

En este tipo de eliminatorias —tan cerradas— la gestión del banquillo adquiere una importancia vital y en el caso del Compos, con una plantilla tan extensa, todavía más. “Hay que medir muy bien los cambios y el momento de los cambios en función de lo que vaya pasando en el transcurso del partido”, explicó Secho.

Para Secho, otro de los condicionantes clave del duelo de vuelta es el escenario. El técnico blanquiazul admitió que prefiere jugar siempre en San Lázaro y aseguró estar convencido de que el ambiente en las gradas motivará al equipo en un choque trascendental.

"Siempre prefiero jugar con nuestra afición, con nuestra gente. Yo estoy convencido de que van a empujar y van a ayudar", reconoció sobre su afición. El hecho de decidir la eliminatoria en el Vero Boquete confesó que permite mantener una visión optimista y que invita a seguir trabajando para encontrar "ese pequeño resquicio" que permita conseguir la ansiada victoria y la clasificación a la siguiente ronda.