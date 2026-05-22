«Debemos contagiarnos de la fuerza que nos da la afición»

El ribeirense Adrián Armental es el jugador más veterano de la plantilla de la SD Compostela y esa experiencia, en la que acumula dos ascensos con el Boiro y el Rácing de Ferrol, hace que viva los días previos a los partidos de play off de una forma más pausada. Este sábado, a las seis de la tarde, la esedé se juega su continuidad en la lucha por el ascenso ante un rocoso Rácing Villalbés. El delantero afirma que él y sus compañeros lo van a dar todo, pero el vestuario espera también el apoyo de la afición santiaguesa desde las gradas de San Lázaro. Y para atraer al público, los abonados entrarán gratis y además tendrán derecho a retirar otra entrada por cinco euros en una promoción que finaliza hoy viernes a las dos de la tarde.

¿Cómo se presenta para la plantilla este duelo?

Estamos centrados en hacer un buen partido y conseguir ganar. Sobre todo por la última racha de resultados y porque jugamos en casa. Creo que en el partido anterior dominamos, tuvimos ocasiones, pero nos faltó finalizar. De cara a este sábado se va a plantear un partido cerrado y hay que ser un poco más preciso en la última parte del campo de ellos, en las áreas, para intentar conseguir un gol, pero nosotros vamos a intentar ganar el partido.

Desde tu experiencia, ¿cómo ves al vestuario?

Yo veo que lo que pasó en la liga ya es pasado. Creo que la gente tiene ganas de demostrar el potencial que tiene. Porque es cierto que el playoff, y yo viví varios, es una competición diferente a la liga. Sobre todo porque partimos de cero todos los equipos. Pero yo veo en el vestuario al equipo que tiene potencial y que quiere demostrar. Yo creo que es el momento de demostrar que queremos jugar dos eliminatorias más, y sobre todo que jugamos delante de nuestra gente y que seguro que nos va a transmitir su apoyo. Creo que el equipo desde dentro respira que busca ese impulso que lleve a los siguientes partidos y, sobre todo, está centrado en hacer un buen partido porque, como dije antes, son partidos cerrados que van a requerir paciencia y, sobre todo, estar muy preciso en el área contraria.

Ver las gradas de Sar en el último partido del Obradoiro me imagino que se ve con una envidia sana. ¿Se echa un poco de menos ese apoyo en San Lázaro?.

Yo creo que es un poco como un trato de dar y recibir. Es verdad que sobre todo en la segunda vuelta de la temporada pues quizá no le dimos argumentos suficientes como para que el público apoyara más o acudiera más al campo. Es normal, es comprensible. Yo lo entiendo también pero la liga acabó y ahora los playoffs son diferentes y jugamos delante de nuestra gente. En estos partidos creo que la gente siempre va a estar con el equipo y nosotros debemos contagiarnos un poco de esa fuerza que nos da la la gente. Hay que pensar que con ellos también nosotros somos más fuertes.

¿Dónde puede estar la clave para batir a este Villalbés tan rocoso?

Creo que la clave está en nosotros mismos. En saber que tenemos potencial y que tenemos condiciones para sacar adelante el partido e intentar olvidar todo el que pasó. Y que jugamos en casa, en San Lázaro, delante de nuestra gente que va a estar con el equipo y desde el principio tenemos que salir un poco con esa mentalidad positiva y sabiendo que va a ser complicado porque partimos de cero en este playoff en el que todos merecen estar ahí, pero el equipo ya demostró anteriormente que tiene potencial y creo que es el momento . Veo al equipo con ganas de poder plasmarlo en el campo y demostrar que quiere seguir adelante.

¿Es más fuerte el equipo ahora mismo en el apartado físico o mentalmente?

Hay varias cosas. Físicamente, evidentemente, el equipo no está como al principio de la temporada. Llegamos a este tramo de la temporada y no hay ningún equipo que esté en su plenitud física, por el que por ahí no hay ningún tipo de excusa. Así que, mentalmente, yo creo que hay que olvidarse de lo que pasó. Algo que aprendí es a ser humilde y hay que ser humilde en el sentido de que acabamos segundos. Ahora los equipos que están ahí son como nosotros. Tenemos un gran potencial, podemos demostrarlo. A partir de ahí, pelear el partido, plantear un buen partido e intentar sacarlo adelante. No todo es mental, me refiero a que hay situaciones del partido en las que tienes que estar fino, hilar fino, que hay que ser preciso porque es un equipo que se encierra, que está esperando tu fallo. Tienes que intentarlo y proponer cosas, que es un tema fútbolístico y de preparación de partido.

¿Cómo calificarías la temporada del equipo y la tuya a nivel individual?

es calificación es mejor hacerla al final. Ahí es cuando hay que sacar las conclusiones pertinentes. Ahora mismo, teniendo un partido tan importante el sábado, creo que eso nos podria distraer. Todas nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, tienen que estar en el partido del sábado. Personalmente, igual, evidentemente jugué bastantes minutos, intente aportar al equipo con asistencias, con goles. Todos los jugadores tienen, yo también, mejores momentos y peores, pero aún estamos peleando por algo muy bonito y muy importante para el club y creo que aún tenemos chance para que las calificaciones o la evaluación de la temporada se puedan dar más adelante. n