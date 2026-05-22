Todos los hombres de Enrique Riquelme, el precandidato a la presidencia del Real Madrid que se enfrentará a Florentino Pérez

Enrique Riquelme ha decidido dar el paso y comunicar a la Junta Electoral del Real Madrid su intención de presentar candidatura a la presidencia del club blanco. El empresario alicantino lleva meses trabajando en un proyecto alternativo al de Florentino Pérez y, tras una semana de reuniones, ha acelerado los contactos para cerrar el grupo que podría acompañarle en esta carrera electoral. La candidatura llega además con un elemento clave: el respaldo económico necesario para afrontar el aval exigido, situado en 187,2 millones de euros.

La idea de Riquelme pasa por rodearse de perfiles empresariales, muchos de ellos jóvenes o vinculados a grandes compañías, con los que pretende trasladar un mensaje de renovación y "aire fresco" para el club. La lista definitiva aún no está cerrada y algunos nombres podrían caerse antes de la oficialización, pero entre los apoyos que se manejan aparecen David Mesonero, Ángel Martín, Rosauro Varo, Dámaso Quintana y perfiles vinculados a apellidos históricos del madridismo institucional como Boluda y Fernández Tapias.

David Mesonero

David Mesonero es uno de los nombres más relevantes del posible equipo de Enrique Riquelme y uno de los perfiles que aparece con más opciones de ocupar una vicepresidencia si la candidatura se formaliza. Director de Desarrollo Corporativo de Iberdrola y yerno de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, el mayor enemigo de Florentino Pérez en el ámbito empresarial, Mesonero está considerado un gestor de alto nivel en el ámbito de las operaciones corporativas, fusiones, adquisiciones e inversión empresarial.

Su posible incorporación tendría una lectura muy clara: reforzar la candidatura con un perfil financiero potente, acostumbrado a moverse en grandes compañías y en operaciones de enorme volumen. En un Real Madrid que maneja presupuestos superiores a los 1.000 millones de euros, con el nuevo Bernabéu como eje económico y con la expansión internacional como prioridad, Mesonero aportaría experiencia en gestión estratégica, financiación y desarrollo corporativo.

Ángel Martín

Ángel Martín, dueño de Clínicas Menorca, es otro de los apoyos más firmes del entorno de Enrique Riquelme. Madridista reconocido, aparece como una figura especialmente importante por su cercanía con varias leyendas recientes del Real Madrid, entre ellas Iker Casillas, Predrag Mijatovic y Sergio Ramos. Su relación con Riquelme es estrecha y se ha visualizado a ambos juntos en actos como el torneo benéfico de pádel de este martes, organizado por Clínica Menorca.

Su papel dentro de la candidatura podría ir más allá del respaldo empresarial. Martín representa una conexión directa con el madridismo social y emocional, especialmente por su vínculo con exjugadores muy queridos por la afición. En una campaña electoral, ese tipo de relaciones pueden ser relevantes para proyectar cercanía con la historia reciente del club y con figuras que siguen teniendo una enorme ascendencia entre los socios.

Dentro del posible reparto de responsabilidades, Ángel Martín es uno de los nombres que aparecen con más opciones de figurar como vicepresidente. Su perfil combina capacidad económica, relaciones dentro del ecosistema blanco y un componente simbólico que puede ayudar a Riquelme a presentarse como una candidatura con apoyos reconocibles dentro del madridismo.

Rosauro Varo

Rosauro Varo es otro de los nombres empresariales más destacados que figuran en el entorno de Riquelme. Inversor conocido y dueño del conglomerado empresarial GAT, Varo cuenta con intereses en sectores muy diversos, desde el turismo y el ocio hasta el inmobiliario, las telecomunicaciones y la movilidad. Su nombre aporta músculo empresarial y experiencia en negocios de alto crecimiento.

Hasta el pasado año fue consejero de varias filiales de Telefónica y mantiene participaciones relevantes en compañías como la propia operadora y Cabify. Esa trayectoria lo convierte en un perfil interesante para una candidatura que quiera mirar hacia nuevas vías de ingresos, innovación, tecnología y explotación comercial de la marca Real Madrid. Su posible entrada en la directiva serviría para reforzar la pata empresarial del proyecto. Varo no es un nombre estrictamente deportivo, sino un perfil de inversión, estrategia y desarrollo de negocios, justo en un momento en el que los grandes clubes europeos funcionan cada vez más como plataformas globales de entretenimiento, contenido y explotación de marca.

Dámaso Quintana

Dámaso Quintana es un perfil menos mediático, pero de enorme peso en el mundo empresarial. Presidente de Cunext, uno de los principales grupos industriales vinculados al cobre en España, es conocido en el sector como el “rey del cobre”. Su trayectoria está ligada a la industria, las materias primas y la gestión de grandes estructuras empresariales. Quintana mantiene además una relación directa con Enrique Riquelme en Cox Energy, compañía de la que es accionista destacado y en cuyo consejo de administración coincide con el empresario alicantino. Esa conexión previa explica que su nombre aparezca entre los apoyos que podrían acompañar a Riquelme en su salto hacia la presidencia del Real Madrid.

Su presencia aportaría una imagen de solvencia industrial y respaldo empresarial. A diferencia de otros perfiles más visibles o mediáticos, Quintana representaría una pieza de peso económico y corporativo dentro de la candidatura, aunque su entrada definitiva en el equipo aún debe ser confirmada.

Familia Boluda

Entre los nombres que se manejan en el entorno de Riquelme también aparece uno de los hijos de Vicente Boluda, expresidente provisional del Real Madrid tras la dimisión de Ramón Calderón en enero de 2009. Boluda dirigió el club hasta la victoria de Florentino Pérez en las elecciones de junio de ese mismo año, por lo que su apellido mantiene una vinculación directa con una etapa reciente de la historia institucional blanca.

La posible presencia de un miembro de la familia Boluda tendría una lectura simbólica dentro del madridismo. No sería únicamente un perfil empresarial o económico, sino un nombre conectado con una familia que ya ocupó la presidencia del club en un momento de transición. De momento, el nombre concreto no está confirmado y conviene mantener la cautela. Su inclusión en el entorno de Riquelme debe presentarse como un posible apoyo o perfil afín, no como un directivo cerrado. Aun así, el apellido Boluda tiene peso suficiente como para reforzar la idea de que la candidatura busca también apoyos con memoria institucional dentro del club.

Familia Fernández Tapias

Otro de los perfiles que se sitúan cerca del proyecto es uno de los hijos de Fernando Fernández Tapias, histórico dirigente del Real Madrid y uno de los hombres de confianza de Florentino Pérez durante años. Fernández Tapias entró en la primera directiva de Pérez en el año 2000 y regresó posteriormente como vicepresidente primero del club desde 2009 hasta su fallecimiento en 2023.

La posible presencia de uno de sus hijos tendría un valor especialmente llamativo por lo que representa Fernández Tapias en la historia reciente del Real Madrid. Fue una figura de máximo peso institucional durante buena parte del ciclo de Florentino Pérez, por lo que la aparición de su apellido en el entorno de una candidatura alternativa tendría una carga simbólica evidente. Como ocurre con el caso Boluda, no se trata todavía de un nombre confirmado oficialmente. La candidatura de Riquelme no tiene que hacer pública la composición definitiva de su equipo hasta el sábado, por lo que este perfil debe manejarse con prudencia. En cualquier caso, su presencia reforzaría el intento de Riquelme de rodearse de nombres con conexiones profundas con el club.

Iker Casillas, Sergio Ramos y Predrag Mijatovic

Aunque no aparecen como posibles directivos confirmados, Iker Casillas y Sergio Ramos forman parte del contexto que rodea a algunos de los apoyos de Riquelme, especialmente por su cercanía con Ángel Martín. Ambos son dos de las grandes leyendas recientes del Real Madrid y su sola mención aporta un componente emocional evidente en cualquier movimiento electoral. Los dos futbolistas terminaron recientemente su relación contractual con el Madrid, con enfrentamientos y críticas veladas a Florentino a su marcha.

Predrag Mijatovic también aparece dentro del círculo de nombres relacionados con Ángel Martín y con actos del madridismo social. Su valor simbólico es evidente: fue el autor del gol de la Séptima Copa de Europa, una de las conquistas más importantes de la historia moderna del Real Madrid. Su posible presencia en el entorno de la candidatura tendría un componente claramente emocional. Mijatovic conecta con una generación de socios que vivió el regreso del Real Madrid a la cima europea en 1998, después de más de tres décadas sin ganar la Copa de Europa.

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La clave para concretar los nombres que respaldarán al joven empresario de manera efectiva estará en las próximas horas, cuando Riquelme tenga que concretar qué nombres pasan de ser apoyos, contactos o perfiles afines a formar parte oficialmente de su equipo. Hasta entonces, la candidatura se mueve entre dos ideas: la renovación empresarial y el intento de conectar con una parte del madridismo que busca una alternativa real a Florentino Pérez.