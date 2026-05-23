El Compos arrasa con la resistencia del Villalbés para reforzar su candidatura al ascenso

El Compostela dio un golpe de autoridad en San Lázaro y se clasificó para la final autonómica del playoff de ascenso a Segunda Federación después de completar una actuación muy convincente que derivó en una goleada sobre el Racing Villalbés (6-1). Los santiagueses lograron derribar un muro chairego aparentemente infranqueable en base a un fútbol ofensivo de mucho nivel y gracias a la pegada de sus hombres de ataque. El Compos, muy superior, jugará frente al vencedor del enfrentamiento entre Atlético Arteixo y Estradense.

El duelo arrancó con un gran ambiente en las gradas, con una notable entrada y con una afición volcada con los suyos. Antes del comienzo, además, se guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de Vanesa Gómez, abonada blanquiazul recientemente fallecida.

El once del Compos confirmó que el plan era el mismo. Muy poco había cambiado respecto a la ida. Únicamente Maceira y Armental ingresaron para renovar la ofensiva del equipo local, que decidió salir a por el triunfo desde el pitido inicial. Por su parte, el conjunto chairego volvió a abrazar el partido que más le convenía: bloque defensivo, líneas juntas y Pablo Trigo como referencia en ataque.

Pero todo aquello entraba dentro de lo previsto. Un Compos obligado a asumir el peso ofensivo del encuentro ante un Racing Club Villalbés replegado, con todos sus esfuerzos centrados en conservar las tablas. Quizás fue esa certeza en el guion, o la dificultad para superar a Santomé en los precedentes recientes, lo que provocó un inicio en tromba por parte de los capitalinos.

Apenas cinco minutos duró la resistencia rojiverde en San Lázaro, la cual, después de un ejercicio de solidez envidiable en la ida, sucumbió ante una combinación perfecta del conjunto de Secho. Todo partió del costado derecho, desde donde Parapar encontró a Valín que sorprendió en una posición digna de mediapunta para asistir a Maceira en el segundo palo. A placer, el ariete vigués derrumbó el muro chairego y comenzó a decantar la eliminatoria (5’).

Esta fórmula (aparición de los laterales por zonas interiores) desbordó al colectivo visitante en los compases iniciales. Damián encontraba a Guisande mientras que Parapar volvía a explotar su entendimiento con Valín. El Compostela encontró “ese resquicio” del cual hablaba Secho y lo aprovechó para dar un nuevo golpe.

La fluidez compostelana llevó el balón a Armental en ventaja. El extremo ribeirense encaró a su defensor y, después de perfilarse para su pierna dominante, batió al meta visitante con un ajustado disparo a su palo izquierdo (19’).

A partir de ahí, el Racing optó por adoptar una postura más ‘directa’. El equipo dirigido por Juan Rodríguez intentó desestabilizar a los locales de otra manera, en el otro fútbol. Los jugadores chairegos intensificaron sus marcas, enturbiaron el duelo y buscaron desconcentrar a un Compos que ya no estaba para esas.

Make, que recibió la amarilla a los veinte minutos, lideró la estrategia de inestabilidad rojiverde. Tanto el centrocampista como David Vérez y Pablo Trigo jugaron con la paciencia de los futbolistas blanquiazules a base de empujones y trifulcas sin balón. Este contexto de tensión alcanzó su clímax a falta de cinco minutos para el descanso, cuando Maceira fue derribado en el área por Diego López en una acción en la que San Lázaro demandó penalti.

La esedé se centró en su fútbol y antes del ecuador remató la eliminatoria. Santomé, implacable durante los 135 minutos anteriores de cruce, midió mal en un córner colgado por Parapar. El esférico superó al portero fuenlabreño y golpeó en Santi Prado para posteriormente acabar en el fondo de las mallas (45’). Un autogol que puso el broche a un primer acto prácticamente perfecto.

Tras el descanso, el Villalbés compareció con Anthony y Sergio Otero en detrimento de Make y Manu Mosquera. Además mostró una cara mucho más dañina y comenzó a generar los primeros problemas sobre la portería defendida por Álex Cobo. Varios saques de esquina consecutivos sirvieron como aviso y la primera intervención de Anthony como constatación de que la tranquilidad blanquiazul no era absoluta.

El extremo rojiverde aprovechó un desajuste defensivo de los locales para batir a Cobo en el primer disparo entre palos de los visitantes (51’). Lejos de tambalearse el Compos acogió el tanto como un elemento reactivo. Avivados por el gol, el Villalbés se abrió como nunca antes lo había hecho y el Compos lo aprovechó.

Los atacantes blanquiazules comenzaron a exprimir estos espacios. Armental, Guisande, Maceira y Parapar fluían. Rozó el cuarto el ariete con una chilena que se topó con la madera. Siguió percutiendo el conjunto santiagués que en el minuto 65, gracias a la combinación de sus atacantes, encontró el premio. Parapar filtró un pase largo a Maceira, que a pesar de su esfuerzo no alcanzó el envío, pero sí generó dudas en la defensa chairega para que a la postre Guisande anotase a portería vacía (59’).

La ventaja no sació a la delantera local que aprovechó una nueva transición para completar la ‘manita’. Armental, que lideró un contragolpe desde el costado derecho, encontró a Guisande entre líneas para que este le devolviese el favor a Maceira, que sin resistencia ni portero completó su doblete particular (65’).

Con cualquier atisbo de remontada fulminado, de ahí al final, el partido entró en una fase de menor intensidad. Secho dio entrada a Cañizares, Rosón, Charly, Unai Peón y Goris, que remató al palo en un mano a mano ante Santomé. Finalmente, la eliminatoria concluyó con un tanto de Charly en el último suspiro. El atacante de Ares rescató un balón suelto en el área para completar la fiesta compostelana (90’). La eliminatoria concluyó sin mucha historia y con la expulsión de Diego López. El capitán rojiverde, fruto de la frustración, recibió la tarjeta roja después de sus reiteradas protestas.