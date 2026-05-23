El Negreira levanta el trofeo de la Copa do Sar

El Negreira se proclamó campeón de la Copa del Sar tras derrotar en la final al Arzúa por 4-2 en una final emocionante que los arzuanos jugaron en inferioridad numérica durante la segunda mitad.

En la final le pasaron muchas cosas al Arzúa. Los nicrarienses, siempre a remolque en el marcador, aprovecharon la expulsión de Ivalotelli para llevarse el título a casa.

La primera parte fue trepidante y tuvo absolutamente de todo. La final comenzó con una acción rocambolesca. Alberto Freire, infalible desde el punto de penalti durante todo el curso, vio como su intento exitoso desde los once metros se veía frustrado por un doble toque a la hora de golpear que obligaba al árbitro a anular el tanto.

En la acción posterior, el fútbol es así. El Arzúa abrió la lata en el Lino Balado gracias aun tanto de Eloy a la salida de un saque de esquina.

Celebración de los jugadores del Negreira / Mónica Nieto

No obstante, la alegría duró poco en el bloque visitante, puesto que Fontes igualó de nuevo a falta de un cuarto de hora para el descanso tras aprovechar una gran dejada con el pecho de Gonzalo. Con el empate en el marcador se llegó al descanso.

Si la primera mitad fue emocionante, la segunda aún tuvo más. El Arzúa volvió a golpear en el minuto 55 gracias a un tanto de Brais, que ponía el 1-2 en el marcador.

El Negreira, lejos de bajar los brazos, fue la por el empate, algo que acabó logrando en una acción polémica que, además, supuso la expulsión de Ivalotelli por protestar. El asistente concedió un tanto de Gonzalo al considerar que había pasado la pelota la línea de gol, una acción muy protestada por el Arzúa.

Con el 2-2 en el marcador y el Arzúa en inferioridad, el Negreira se fue la por el título y Juan de Selia anotaría el 3-2 a falta de 10 minutos para la conclusión. Ya en el añadido, Gonzalo sentenciaría la final al anotar el 4-2.

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El Arzúa acusó al desgaste y la inferioridad numérica y apenas pudo ir arriba en busca del empate. Con el silbido final se desató la euforia en el bando local. La SD Negreira revalida el título cosechado el año pasado y añade un nuevo trofeo a su palmarés. Adenás, el conjunto rojillo encara una ilusionante fase de ascenso a Tercera RFEF como colofón final de esta histórica temporada