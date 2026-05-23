La sonense Lúa Arufe conquista la Champions femenina con el FC Barcelona

El FC Barcelona femenino ha vuelto a hacer historia en la UEFA Women's Champions League y ya es junto al Eintracht Frankfurt, ambos con cuatro, el segundo equipo con más 'orejonas'. Tras caer el curso pasado en la final ante el Arsenal, las de Pere Romeu recuperaron su trono europeo tras vencer, al igual que en la final de la 23-24, al Olympique de Lyonnes del exblaugrana Jonathan Giráldez por 4-0 con sendos dobletes de Ewa Pajor y Salma Paralluelo.

Las blaugranas continúan así agrandando su palmarés y confirmando por qué son uno de los mejores equipos del mundo tras disputar su séptima final en los últimos ocho años, con la única ausencia en la final de la temporada 2019-2020, que terminó ganando el conjunto galo. Este título continental llega apenas una semana después de que el Barça conquistase la Copa de la Reina y cierra una nueva temporada para el recuerdo con un nuevo triplete.

Del Victoria CF compostelano a la Champions

Entre la ilustre lista de figuras que figuran como ganadoras de esta edicición aparece el nombre de la gallega Lúa Arufe. Natural de O Porto do Son, la joven, que cumplirá la mayoría de edad el próximo mes de septiembre, forma parte del filial femenino, aunque esta misma temporada ya disputó sus primeros minutos en la máxima competición continental con el primer equipo blaugrana.

Lúa Arufe en su debut con el primer equipo junto a Alexia Putellas / Instagram

Internacional ya con la selección española sub-19 y formada en las categorías inferiores del Porto do Son CF y el CF Noia, Lúa Arufe llegó en el verano de 2024 a La Masía procedente del Victoria CF para incorporarse al filial blaugrana. En estas dos primeras campañas, la joven sonense ha ido ganando poco a poco protagonismo en el segundo equipo del FC Barcelona a pesar de su corta edad.

El pasado año disputó cinco partidos, mientras que esta temporada, en la que se proclamó campeona de la Primera RFEF Femenina con el filial blaugrana, participó en 23 encuentros en los que anotó un gol, llegando además esta misma temporada su esperado debut con el primer equipo.

Lúa Arufe, en el centro abajo, con el resto de la primera plantilla tras su debut en Champions / Instagram

El debut con las 'mayores'

Fue el 18 de diciembre del 2025, precisamente en la Champions League. En el último partido de la fase de liga ante el París FC, con victoria 0-2 para las culés, la sonense dispuso de sus primeros minutos con el primer equipo tras entrar al campo en el minuto 87 sustituyendo a Graham Hansen.

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Aunque Arufe fue convocada en otro partido de esta misma temporada con el primer equipo, ante el Badalona en Liga, estos tres minutos son, por ahora, los únicos de la joven delantera con las mayores. Los primeros, se espera, de muchos más y que ya le permiten lucir el título de campeona de Europa.