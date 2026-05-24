FÚTBOL
Santiago también celebra el ascenso del Deportivo a Primera División
La peña deportivista santiaguesa reunió a decenas de aficionados en el Pub Momo para vivir el regreso de su equipo a la élite del fútbol estatal
El Deportivo venció al Real Valladolid en Pucela y confirmó su regreso a Primera División después de una larga travesía lejos de la máxima élite. Ocho años después, el conjunto herculino confirma un ascenso que no fue celebrado únicamente en A Coruña o en el José Zorrilla, sino que también despertó la alegría de aficionados deportivistas en Santiago de Compostela.
Decenas de seguidores siguieron el decisivo encuentro desde el Pub Momo de la capital gallega, convertido durante varias horas en una pequeña grada de Riazor. La quedada fue organizada por la Peña Deportivista de Santiago, que reunió a numerosos aficionados blanquiazules en la ciudad picheleira para acompañar al equipo en un choque marcado por la emoción, la tensión y la gran celebración final.
El ascenso quedó encarrilado ya en el primer acto gracias al héroe del día, Bil Nsongo, autor de un doblete que desató la euforia en los coruñeses y que ya forma parte de la historia reciente del club herculino. Los dos tantos del atacante camerunés permitieron al Dépor afrontar la segunda parte con una ventaja que terminó siendo suficiente a pesar de las puntuales ocasiones del Valladolid.
En el Momo, cada diana de Bil fue celebrada entre abrazos, cánticos y bufandas al aire. Un júbilo que alcanzó su apogeo con el pitido final. La confirmación del regreso a Primera División generó una explosión de alegría en los aficionados blanquiazules que asistieron al local.
Mientras, en A Coruña, la fiesta se trasladó a la fuente de Cuatro Caminos donde miles de seguidores del Deportivo celebran el anhelado ascenso sin hora límite. La celebración oficial queda prevista para mañana a las 19.00 horas, en la plaza de María Pita, donde jugadores y afición festejarán por todo lo alto.
Vuelve 'O Noso Derbi'
El cuadro coruñés regresa así a la máxima categoría del fútbol español ocho años después de su última participación en Primera, en la temporada 2017/18. Desde aquel descenso, el Dépor atravesó una dura etapa, llegando incluso a militar en la antigua Segunda B, donde compitió con el Compostela, y en Primera Federación.
El regreso del Deportivo supone además la vuelta de una de las grandes citas del fútbol gallego: 'O Noso Derbi'. Dépor y Celta volverán a verse las caras, recuperando una rivalidad histórica que trasciende los límites deportivos de la comunidad.
- Movimiento en la hostelería de la zona vieja de Santiago: A Carrilana cambia de manos
- TMC Cancela: la maquinaria agrícola y forestal fabricada en el rural gallego que se exporta a más de 50 países
- Las obras en el aeropuerto de Santiago entran en la última fase con los vuelos de calibración: reabrirá el jueves
- Los 10 mejores restaurantes de Santiago según la Guía Macarfi: platos de autor y los mejores callos del mundo
- Fuerte frenada del alquiler en Santiago: los contratos caen más de un 22% en un año
- Banquete de Conxo, mucho más que el ayer: fiestas e historia en Santiago con música, artesanía y libros
- La estudiante de la USC con el mejor expediente de Galicia: 'Escollería Historia unha e mil veces máis”
- Setenta capitanes y jefes de máquinas de la Marina Mercante se dan cita en Ribeira