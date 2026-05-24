Santiago también celebra el ascenso del Deportivo a Primera División

El Deportivo venció al Real Valladolid en Pucela y confirmó su regreso a Primera División después de una larga travesía lejos de la máxima élite. Ocho años después, el conjunto herculino confirma un ascenso que no fue celebrado únicamente en A Coruña o en el José Zorrilla, sino que también despertó la alegría de aficionados deportivistas en Santiago de Compostela.

Decenas de seguidores siguieron el decisivo encuentro desde el Pub Momo de la capital gallega, convertido durante varias horas en una pequeña grada de Riazor. La quedada fue organizada por la Peña Deportivista de Santiago, que reunió a numerosos aficionados blanquiazules en la ciudad picheleira para acompañar al equipo en un choque marcado por la emoción, la tensión y la gran celebración final.

El ascenso quedó encarrilado ya en el primer acto gracias al héroe del día, Bil Nsongo, autor de un doblete que desató la euforia en los coruñeses y que ya forma parte de la historia reciente del club herculino. Los dos tantos del atacante camerunés permitieron al Dépor afrontar la segunda parte con una ventaja que terminó siendo suficiente a pesar de las puntuales ocasiones del Valladolid.

En el Momo, cada diana de Bil fue celebrada entre abrazos, cánticos y bufandas al aire. Un júbilo que alcanzó su apogeo con el pitido final. La confirmación del regreso a Primera División generó una explosión de alegría en los aficionados blanquiazules que asistieron al local.

Bil Nsongo, héroe herculino, celebra junto a la afición deportivista. / EFE

Mientras, en A Coruña, la fiesta se trasladó a la fuente de Cuatro Caminos donde miles de seguidores del Deportivo celebran el anhelado ascenso sin hora límite. La celebración oficial queda prevista para mañana a las 19.00 horas, en la plaza de María Pita, donde jugadores y afición festejarán por todo lo alto.

Vuelve 'O Noso Derbi'

El cuadro coruñés regresa así a la máxima categoría del fútbol español ocho años después de su última participación en Primera, en la temporada 2017/18. Desde aquel descenso, el Dépor atravesó una dura etapa, llegando incluso a militar en la antigua Segunda B, donde compitió con el Compostela, y en Primera Federación.

El regreso del Deportivo supone además la vuelta de una de las grandes citas del fútbol gallego: 'O Noso Derbi'. Dépor y Celta volverán a verse las caras, recuperando una rivalidad histórica que trasciende los límites deportivos de la comunidad.