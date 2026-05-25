El acento gallego de la lista de De la Fuente: Borja Iglesias, Javi Rodríguez y las ausencias

Borja Iglesias disputará la primera Copa del Mundo de su carrera. El delantero santiagués forma parte de la convocatoria definitiva de Luis de la Fuente, desvelada este mismo lunes en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica, de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero del Celta pondrá así el broche de oro a una de las mejores temporadas de su carrera y se convertirá en el segundo jugador santiagués en disputar la cita mundialista con la selección española, tomando el testigo de Tomás Reñones en México 86. Gracias a sus 18 goles (14 en liga, dos en Europa League y otros dos en Copa), el ‘Panda’ se ha ganado finalmente un billete al gran evento después de encadenar varias convocatorias consecutivas.

Más allá de los números, el compostelano ha alcanzado con el Celta de Claudio Giráldez su mejor versión futbolística. Su movilidad, capacidad para asociarse, experiencia y perfil terminaron convenciendo a Luis de la Fuente, que vuelve a confiar en Iglesias para completar su delantera.

Del retiro al Mundial, en dos años

A sus 33 años, el celeste llegará al Mundial en el momento de mayor madurez de su carrera. Un presente que contrasta con la situación que atravesaba hace apenas unos años. En el curso 2023/24, Borja Iglesias prácticamente no contaba en el Real Betis y acabó saliendo cedido en el mercado invernal al Bayer Leverkusen, donde no anotó ni un solo tanto.

Aquella temporada coincidió además con su ‘ruptura’ con la selección española. El episodio protagonizado por Luis Rubiales, ex presidente de la Federación Española de Fútbol, y Jenni Hermoso llevó al atacante a manifestar su decisión de dejar La Roja “hasta que las cosas cambien y esto no quede impune”. Sin embargo, dos años después, el Panda ha recuperado su mejor versión y estará en la próxima Copa del Mundo con la actual campeona de Europa.

Su entrada definitiva en la lista ya había sido insinuada por el propio Luis de la Fuente, que hace apenas unas semanas comentó con la Televisión de Galicia que Borja estaba muy presente en sus planes.

“Siempre que ha estado con nosotros ha tenido un comportamiento excepcional, fantástico, en lo futbolístico y en lo humano”, confesó el seleccionador español sobre el picheleiro. En esa ocasión, el riojano pidió al delantero que se lo pusiese “muy difícil” a la hora de decidir y deseó que “no tenga ningún problema”.

Jugadores de apoyo y principales ausencias

Además del Panda, el fútbol gallego contará con otra representación en dinámica de la selección. Javi Rodríguez, jugador del Celta, formará parte del grupo de apoyo de La Roja, una lista de nueve jugadores jóvenes que ayudarán al combinado estatal en los entrenamientos previos a la Copa del Mundo. El defensa de Poio estará a disposición de Luis de la Fuente en los primeros días de concentración, así como Marc Bernal (FC Barcelona), Beñat Turrientes (Real Sociedad), Jon Martín (Real Sociedad), Sergio Gómez (Real Sociedad), Leo Román (Mallorca), Gonzalo (Real Madrid), Jesús Rodríguez (Como) y Javi Guerra (Valencia).

La convocatoria definitiva para el Mundial también deja otros futbolistas gallegos fuera de la lista. A pesar de no aparecer en llamados recientes, jugadores como Álvaro Carreras o Nico González, que habían disputado la Liga de Campeones con Real Madrid y Manchester City, respectivamente, no estarán en la Copa del Mundo. Otros como Iago Aspas o Lucas Vázquez no repiten presencia mundialista después de participar en la cita de Rusia 2018.

Respecto a la lista definitiva, el FC Barcelona destaca con una amplia representación. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal, Ferrán Torres, Eric García y Joan García conformarán el grupo blaugrana en la expedición española. Este último, el guardameta, ingresa finalmente después de todo el debate generado en torno a la portería y después de estrenarse en la anterior convocatoria. Se cae Álex Remiro de la Real Sociedad.

Los 26 convocados Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García Defensas: Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte, Pubill, Eric García, Marcos Llorente y Pedro Porro Centrocampistas: Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodrigo Hernández, Álex Baena y Mikel Merino Delanteros: Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremi Pino, ferrán Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine Yamal

También resalta el estreno de Marc Pubill. El defensor del Atlético de Madrid gana el billete al Mundial después de un segundo tramo de temporada brutal con el conjunto rojiblanco. Pubill, que llegó al Metropolitano para reforzar el lateral derecho, conforma la nómina de centrales de España gracias a su “polivalencia” y capacidad de rendir en contextos de máxima exigencia.

Entre las ausencias más destacadas, además de Remiro, destacan nombres como el de Dean Huijsen, central habitual desde su debut en la Nations League frente a Países Bajos; Robin Le Normand, defensor de la confianza del seleccionador; Fermín López, lesionado en el quinto metatarsiano de su pie derecho; Alberto Moleiro o Pablo Fornals.