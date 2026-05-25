El Atlético Arteixo, la piedra en el zapato del Compos

La SD Compostela sigue su camino de regreso a Segunda Federación. Después de golear al Racing Villalbés el pasado sábado, el conjunto blanquiazul ya se encuentra en la siguiente fase de la promoción de ascenso en la que se verá las caras con la gran excepción del expediente santiagués en el presente curso: el Atlético Arteixo.

En una temporada de altibajos, donde la irregularidad marcó el rendimiento del equipo en la segunda vuelta, el Compos ha sabido competir ante cualquier rival, venciendo a prácticamente todos.

Solamente uno se resiste a caer frente a los de Secho. Únicamente queda un equipo en todo el campeonato al que la esedé no ha derrotado. Y ese es el Arteixo. El cuadro raposo contuvo al Compos en sus dos enfrentamientos ligueros.

Además el equipo rojiblanco es el rival ante el que menos puntos (1) han sumado los capitalinos esta temporada. Una anomalía si se compara con los resultados del equipo frente al resto de los 16 conjuntos del grupo gallego de Tercera RFEF.

Lance del partido entre Compos y Arteixo en San Lázaro. / Jesús Prieto

La relación entre los finalistas del playoff gallego comenzó torcida ya en la primera vuelta. El Atlético Arteixo fue capaz de frenar al Compos en Ponte dos Brozos en un duelo que terminó en reparto de puntos. Adri Otero igualó en el segundo acto el gol inicial de Jorge Maceira en un empate final que supo a poco para el colectivo blanquiazul, que en aquel momento —jornada 12— lideraba la clasificación.

Pero para convertirse en la némesis particular de este Compos hacía falta más y el Arteixo dio el siguiente paso. En la jornada 29, el cuadro arteixán se convirtió en el único equipo capaz de asaltar San Lázaro desde la llegada de Secho Martínez al banquillo compostelano. Aquella derrota (0-2), la primera en casa desde el 23 de marzo de 2025, supuso un duro golpe para la escuadra picheleira, que perdió el liderato y su solvencia como anfitrión.

El tropiezo en el Vero Boquete terminó por confirmar la incomodidad compostelanista frente al Arteixo. Un equipo ante el que nunca se ha terminado de sentir del todo cómodo. Ni en casa, ni a domicilio. El cuadro raposo siempre ha logrado inhabilitar el potencial ofensivo de los blanquiazules, lo que explica que sea el único rival que permanece invicto ante los santiagueses en la presente campaña.

Pese a los precedentes, la realidad es que el Compostela parte como gran favorito para superar la eliminatoria. Su convincente victoria contra el Villalbés, la calidad de su plantilla y el contexto avalan la candidatura picheleira. Y es que el Compos demostró ante el cuadro chairego que a doble partido y con la vuelta en San Lázaro es un equipo muy difícil de parar.

Badalona y Cornellà, a la siguiente ronda

Todo lo que resuelvan Compostela y Arteixo queda irremediablemente ligado a lo que ocurra en las eliminatorias catalanas. Y es que uno de los dos gallegos se jugará el ascenso frente al ganador del playoff de Cataluña.

La UE Cornellà y el CF Badalona lograron el pase a la siguiente ronda después de solventar en la prórroga sus eliminatorias. El equipo cornellanense, que había vencido 0-1 en la ida, estuvo a punto de ser remontado en casa por el Vilanova i la Geltrú que cayó eliminado después de ponerse por delante y debido al criterio de desempate (1-2).

De igual manera, el Badalona perdió toda la ventaja cosechada en la ida (0-2) para terminar clasificando gracias a la posición liguera después de sufrir más de lo esperado en la prórroga y ante su gente (1-3).