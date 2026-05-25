Borja Iglesias devuelve a Santiago a un Mundial 40 años después: ¿Quién fue el primer compostelano en lograrlo?

Santiago volverá a estar representado en la fase final de un Mundial 40 años después. El seleccionador español, Luis de la Fuente, anunció este lunes la lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Cánada, una lista en la que figura Borja Iglesias.

La convocatoria del 'Panda' era esperada tras estar presente en las últimas listas del seleccionador y tras su buen año en el Celta. Con 18 goles esta temporada (14 en Liga, dos en Europa League y otros dos en Copa del Rey), el delantero compostelano cuajó uno de sus mejores años, no solo en cuanto a números, sino en sensaciones, convirtiéndose en muchos tramos del curso en el futbolista más determinante del conjunto olívico.

Así, el delantero compostelano se concentrará a partir de este sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con los otros 25 convocados (los que juegan la final de la Champions se concentrarán más tarde) para preparar la cita mundialista que comenzará para España el 15 de junio ante Cabo Verde.

Los 26 convocados Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García Defensas: Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte, Pubill, Eric García, Marcos Llorente y Pedro Porro Centrocampistas: Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodrigo Hernández, Álex Baena y Mikel Merino Delanteros: Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremi Pino, ferrán Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine Yamal

La presencia de Borja Iglesias en el Mundial es histórica, pero lo cierto es que no es el primer compostelano que disputará con La Roja una cita mundialista. Mucho antes que el Panda, cuatro décadas antes, otro compostelano rompió ya ese techo. Se trata de Tomás Reñones, que disputó el Mundial de 1986 celebrado, curiosamente, en México.

De la SD Compostela a leyenda del Atlético de Madrid

Reñones comenzó su carrera deportiva en la SD Compostela, debutando con apenas 19 años en la temporada 79-80 en la extinta Segunda B. Su buen hacer en las filas de la esedé durante la temporada 80-81, en la que fue titular indiscutible en el lateral derecho, lo llevaron a dar el salto al fútbol profesional firmando por el Atlético Madrileño, que por aquel entonces competía en Segunda División.

El jugador compostelano militó en las filas del filial del Atlético de Madrid hasta la temporada 1984, cuando pasó a formar parte del primer equipo, tras disputar 78 partidos en la segunda categoría del fútbol español.

Tomás Reñones en un partido con el Atlético de Madrid / Facebook

Reñones debutó con el primer equipo rojiblanco de la mano de Luis Aragonés el 1 de septiembre de 1984, ante el RCD Español en la primera jornada de esa temporada. Fue el primer partido de una histórica carrera en el conjunto madrileño.

El lateral derecho es, con 483, el quinto jugador con más partidos con la elástica rojiblanca, solameente superado por Koke (740), Adelardo (553), Oblak (538) y Griezmann (501). Además, presume de un récord ya irrompible al ser con 233 partidos el jugador con más duelos en el antiguo Vicente Calderón.

El capitán del doblete

Con el club rojiblanco disputó un total de once temporadas y fue el capitán en el histórico doblete de 1996. Además de la Liga y la Copa del Rey ganadas en esa histórica campaña, también ganó una Supercopa de España (1985) y otras tres Copas del Rey (1985, 1991 y 1992).

Precisamente, su último partido con la camiseta rojiblanca fue en la última jornada de la histórica temporada 1995/96, en la que la victoria ante el Albacete el 25 de mayo le dio el título de Liga y el mencionado doblete.

Tomás Reñones durante su época en el Atlético de Madrid / Facebook

Tras abandonar el conjunto madrileño, Reñones se marchó al Atlético Marbella, en el que disputó una única temporada antes de retirarse al año siguiente, en 1998 en la UD San Pedro.

Representó a Santiago en un Mundial y una Eurocopa

Entre 1995 y 1989, Reñones fue internacional con la Selección de fútbol de España en 19 ocasiones, debutando el 20 de noviembre de 1985 en La Romareda en un amistoso ante Austria.

En 1986 formó parte del combinado español que disputó el Mundial de México 86 (el de Maradona), siendo titular en todos los partidos de la Selección: la derrota inicial ante la Brasil de Zico y Socrátes (1-0), las victorias en fase de grupos ante Irlanda del Norte (1-2) y Argelia (0-3), la victoria en octavos ante Dinamarca (1-5) y el adiós en penaltis ante Bélgica en los cuartos de final.

Reñones, segundo abajo por la derecha, con el resto de titulares en el partido ante Irlanda del Norte en el Mundial 1986 / Facebook

Dos años después, Reñones también fue parte del combinado español que participó en una discreta Eurocopa 1988, en la que España cayó en fase de grupos tras medirse a Alemania Federal, Italia y Dinamarca.

Del fútbol a la política de la mano de Jesús Gil

Después de retirarse, se pasó al mundo de la política de la mano de Jesús Gil, por aquel entonces presidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella. Reñones, uno de los hombres de confianza del controvertido dirigente durante su estadía rojiblanca, formó parte del Grupo Independiente Liberal (GIL), partido por el que fue elegido concejal de Juventud y Deportes.

Tomás Reñones en una imagen actual / Atlético de Madrid

Como político en Marbella llegó a ser alcalde en funciones en 2006 durante 23 días tras la detención de Marisol Yagüe. Además, en 2006 fue detenido en el marco de la operación Malaya, siendo condenado a cuatro años de cárcel, donde ingresó en 2016.

Tras su paso por prisión, el compostelano regresó en 2018 al Atlético de Madrid, ocupando desde entonces el puesto de 'Team Manager' del equipo rojiblanco.

El tercer compostelano en ser internacional

Borja Iglesias y Tomás Reñones comparten el honor de ser los dos únicos compostelanos en ser convocados para la fase final de un Mundial, aunque hay un tercero que llegó a ser internacional con el combinado español.

Se trata de José Luis Fidalgo Veloso, que entre 1962 y 1963 fue internacional en cuatro ocasiones (dos amistosos y los dos partidos ante Rumanía del torneo de clasificación para la Eurocopa de 1964 que acabó levantando España), en las que llegó a anotar tres goles.

José Veloso en su etapa como jugador del Real Madrid / Real Madrid

Formado en el Santiago CF, pasó por el Deportivo de La Coruña y el Real Madrid 'yé-yé' junto a Gento o Amancio con los que levantó la sexta Copa de Europa antes de terminar su carrera en la SD Compostela.

Los otros gallegos en un Mundial

Además de ser el segundo compostelano en jugar en un Mundial, Borja Iglesias se convertirá en el 14º gallego en participar en una cita mundialista con el combinado español.

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El primero fue Eduardo González Cacho en el Mundial de Italia de 1934 y los últimos Iago Aspas y Lucas Vázquez, ambos en Rusia 2018. Entre medias, Juan Acuña fue convocado al Mundial de Brasil en 1950; Severino Reija y Luis Suárez, estuvieron en Chile 1962 e Inglaterra 1966, en este último también participaron Amancio, Marcelino y Ufarte; Miguel Ángel participó en Argentina 1978 y España 82; el mencionado Reñones, en México 1986; Jorge Otero en Estados Unidos 1994; y Míchel Salgado en Alemania 2006.