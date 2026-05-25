Osasuna anuncia la salida de Alessio Lisci

Osasuna ha comunicado este lunes la marcha del técnico italiano Alessio Lisci tras una temporada al frente del banquillo, agradeciendo públicamente su dedicación, compromiso y el trabajo realizado junto a su cuerpo técnico.

La entidad navarra ha anunciado este lunes la salida del entrenador italiano, al que ha querido agradecer "la dedicación, el esfuerzo y el compromiso" mostrados durante la temporada en la que ha dirigido al primer equipo rojillo.

El club también ha destacado el trato dispensado por Lisci hacia socios, aficionados, junta directiva y empleados de la entidad a lo largo de esta etapa.

Asimismo, Osasuna ha hecho extensivo su agradecimiento a los integrantes de su cuerpo técnico: Alberto Ginés, Darío Navarro, Gianluca Troilo y Joan García, subrayando su integración en la idiosincrasia del club desde el primer día y calificando de “impecable” su desempeño.

La entidad rojilla ha deseado tanto a Alessio Lisci como a todo su staff la mejor de las suertes en sus futuros retos profesionales.

El adiós se da dos días después de la agónica salvación certificada en Getafe, tras un final de curso que a punto estuvo de condenar a Osasuna al abismo de la Segunda División.

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Ahora, se abre un nuevo proceso para ver quien será el próximo entrenador rojillo, el cuarto en los cuatro últimos años.