El Touro persigue el título copero que se le resiste

La SD Touro busca acabar con su idilio copero, que le ha negado la gloria en las dos últimas ocasiones, con un ansiado triunfo. Pero a la tercera va la vencida, y a eso se agarran en Loxo. El conjunto rojillo afronta una nueva final de la Copa do Sar y lo hará con una mezcla de ilusión, emoción y una clara cuenta pendiente.

Después de caer en las dos últimas ediciones a las puertas del título, el Touro buscará romper la barrera definitiva el sábado 6 de junio en Santa Isabel ante el Calo, un rival de superior categoría.

En el entorno del club tienen claro que el mérito de este grupo va más allá del resultado que coseche en la final. El equipo tourense ha conseguido consolidarse como una de las entidades referentes del fútbol femenino de la comarca, pese a venir de años complicados, con temporadas en las que incluso tuvieron que pelear por mantener la categoría tras la reestructuración posterior a la pandemia.

Sin embargo, ahora su realidad es otra. Y es que, después de perder dos finales consecutivas de la Copa do Sar frente al Boiro, el Touro encara una nueva oportunidad. Las protagonistas son prácticamente las mismas, con un bloque idéntico al que rozó la victoria en el pasado. «El 90 % es el mismo equipo», explican desde el entorno del club.

Esa continuidad se ha convertido en unión: «Están muy unidas. Hay un grupo brutal». Una química que se ha transformado en una de las claves del buen rendimiento deportivo que, a su vez, explica el trepidante tramo final de curso que encara el conjunto rojillo. El Touro podría afrontar la final inmerso en un momento de máxima exigencia. La disputa de la final se celebra el fin de semana previo a la primera ronda de la fase de ascenso a Primera Galicia.

Una situación ilusionante a la par que exigente para un equipo joven que llega a la recta final de campaña condicionado por las bajas. Las más sensibles fueron las lesiones de Irene León, la máxima goleadora de la plantilla, que sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla apenas hace unas semanas, y de Andrea González, jugadora vital en el equipo rojillo.

Camino a Santa Isabel

Inconvenientes que, pese a todo, no restan competitividad a un grupo que ha demostrado durante todo el año que puede hacer frente a cualquiera. En la Copa eliminó al Victoria B (4-1), Noia (4-0) y Tordoia (0-0), campeón del otro grupo de Segunda, en una eliminatoria apasionante resuelta desde el punto de penalti en un ambiente «espectacular». El Touro completó una tanda perfecta, 5 de 5, no falló y celebró ante el error de las locales en el quinto lanzamiento.

Ese carácter competitivo es por momentos imprevisible. Capaz de perder 6-1 un día y, al siguiente, ganar en el campo del Valladares, que no había perdido ningún partido hasta la fecha. «Es un equipo capaz de hacer lo mejor y lo peor», reconocen entre risas desde el club.

Ante esto, el Touro espera dar su mejor versión ante un Calo que parte como favorito por categoría (Primera Galicia). Pero en Loxo creen que la final será mucho más igualada de lo que marcan las divisiones. Además, el ambiente promete estar a la altura, ya que entre ambas entidades existe una gran relación y muchas jugadoras se conocen entre sí.

En este ámbito, el Touro ya ha movilizado a gran parte del pueblo con motivo de la final. El club ha vendido cerca de 200 camisetas de apoyo para la final, en una muestra de compromiso por parte de una afición que está deseando celebrar después de dos oportunidades perdidas: «Si ganan, aquí se monta una fiesta tremenda».

«A la tercera va la vencida» es ya casi un lema no escrito alrededor del equipo femenino de la SD Touro. El equipo tiene la motivación, el respaldo y la competitividad necesaria; ahora solo falta comprobar si este grupo consigue convertir toda esa ilusión en esa ansiada Copa do Sar.