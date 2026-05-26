Noé Carrillo lleva el ascenso del Deportivo hasta su Teo natal

Noé Carrillo vivió la recepción institucional del Deportivo de La Coruña con una sonrisa tímida, todavía instalado en esa mezcla de cansancio, emoción y vértigo que acompaña a los días grandes. El centrocampista blanquiazul, natural de Teo y con pasado en el fútbol base de la comarca compostelana, puso acento local a la celebración del ascenso del conjunto coruñés a Primera División.

“Es un gran orgullo representar a Teo y también, por qué no, a Santiago”, reconoció el jugador, que recordó su paso por equipos de la zona antes de incorporarse a la cantera del Deportivo. “Estoy muy orgulloso y muy contento”, añadió tras una temporada en la que alternó protagonismo con el Fabril y presencia en el primer equipo.

Carrillo admitió que todavía no había podido acercarse a su municipio para celebrar el éxito con los suyos. “Entre la fiesta, los actos y todo esto no tuve tiempo de ir a Teo, pero a ver si puedo ir cuando esté un poco más libre. Me pasaré por allí”, explicó.

El futbolista destacó el apoyo de su entorno más cercano en un momento que definió como soñado. “Estoy muy contento por el círculo que tengo: mis amigos, mis padres, mis abuelos… Son un gran apoyo”, señaló. También subrayó el valor colectivo del ascenso: “Estoy muy orgulloso. Es un sueño, como se dice, y también es un orgullo que un equipo gallego esté en Primera. El derbi también es muy importante para el fútbol gallego”.

Pese a la emoción de estos días, Noé mantiene los pies en el suelo. “He estado trabajando muchos años para estos momentos, para que cuando el primer equipo me necesite estar ahí y poder ayudar”, afirmó. Su intención, además, pasa por seguir creciendo vestido de blanquiazul: “Desde el primer momento tenía decidido quedarme aquí. Ojalá pueda estar muchos años”.

El teense tampoco se olvida del fútbol compostelano. Preguntado por el futuro de la SD Compostela, deseó que el club pueda seguir avanzando: “Ojalá que sí. Sigo la Tercera RFEF, porque también estuve este año jugando con el Fabril en Segunda Federación. Claro que me haría ilusión que suba el Compos. Ojalá consigan estar lo más arriba posible”.

Ahora, tras el ascenso ya conseguido, el Deportivo quiere cerrar la temporada con otro motivo de celebración. “Vamos a preparar el partido para ganar, intentar quedar campeones de liga y poder celebrarlo todavía más con toda la afición”, remató Carrillo.