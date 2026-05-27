SD Compostela
Cuenta atrás para el Arteixo-Compostela: horarios confirmados y entradas a la venta
La ida se jugará este domingo a las 12.00 horas en Ponte dos Brozos y la vuelta será el 7 de junio a las 18.30 en San Lázaro
Entradas a 15 euros para el primer partido de la eliminatoria
Atlético Arteixo y SD Compostela se juegan a partir de este fin de semana el pase a la ronda final del playoff de ascenso a Segunda Federación. Raposos y picheleiros pugnan por representar a Galicia en la eliminatoria definitiva que emparejará al ganador del enfrentamiento con un equipo catalán. Con Badalona y Cornellà en el horizonte, el duelo entre Arteixo y Compos ya está completamente definido.
Después de que durante la jornada del lunes se confirmasen los horarios de ambos encuentros, los clubes comienzan a movilizar a sus aficiones de cara a una doble cita decisiva en la pelea por el ascenso. El primer choque tendrá lugar este domingo a las 12.00 horas en Ponte dos Brozos (Arteixo), mientras que la vuelta se disputará el domingo 7 de junio en San Lázaro, a partir de las 18.30 horas, en un duelo que determinará el vencedor de la eliminatoria, en la que al Compos le favorece el empate.
Al igual que en la ronda anterior, el equipo con mejor posición final en el campeonato de liga parte con una ligera ventaja. La fase autonómica premia la clasificación liguera en caso de empate tras una posible prórroga en el partido de vuelta, desestimando la tanda de penaltis. Una fórmula que, en este caso, favorece al Compostela (2º vs. 3º).
Pero todo esto queda muy lejos y el cuadro santiagués únicamente pone el foco en el choque de ida. El Compos visita Ponte dos Brozos, un campo en el que no pudo vencer durante la temporada y en el que espera contar con gran parte de su afición. El club anunció en el día de ayer el procedimiento para que sus abonados puedan adquirir entradas de cara al primer asalto de la eliminatoria.
Entradas para la ida
Los abonados del Compostela podrán comprar sus entradas para el partido de forma anticipada en las oficinas del club. El precio de la misma será de 15 euros para el público general, mientras que los menores de 18 años podrán acceder de manera gratuita, aunque deberán retirar su entrada igualmente.
El horario para adquirir las entradas será hoy de 12.30 a 15.00 horas, además de jueves y viernes entre las 10.00 y las 15. 00 horas. Una venta que está solamente disponible para abonados.
Desde la entidad aconsejan realizar la compra anticipada para evitar inconvenientes en el Campo Municipal de Ponte dos Brozos, con un aforo oficial de 2.000 espectadores, en el que se espera una importante presencia de seguidores picheleiros.
Apertura de preferencia y localidades a 12 euros
De cara al choque de vuelta, el Compos ha decidido abrir la grada de preferencia para acoger a la afición visitante desplazada a la capital gallega. Una decisión que busca asegurar la presencia del mayor número de compostelanistas posibles.
Los abonados blanquiazules podrán acceder de forma gratuita y además retirar una entrada a mayores por 5 euros hasta fin de existencias o hasta el jueves 4 de junio a las 15.00 horas. La compra de las entradas a precio reducido podrá llevarse a cabo en la oficina del club, en la Compostenda o de manera Online.
Para el público general, la entrada al encuentro tiene un coste de 12 euros, mientras que los menores de 18 años deberán pagar 2 euros.
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