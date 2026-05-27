Diego Uzal, MVP de la temporada en el Compos: "Gusta que se reconozca ese trabajo más oscuro"

Los premios individuales suelen quedar reservados para los futbolistas de ataque. Para los que ocupan portadas, deciden partidos y concentran elogios gracias a los goles. Pero, de vez en cuando, el fútbol también se detiene en otro tipo de jugadores, en los que sostienen el nivel competitivo de un equipo durante toda la temporada desde la regularidad, el equilibrio y el trabajo menos visible.

Por ello Diego Uzal, ejemplo perfecto de constancia y sacrificio táctico, reconoce no estar “muy acostumbrado a estos premios”. El coruñés acaba de recibir el Premio Jugador Cinco Estrellas como futbolista de la temporada en la SD Compostela, imponiéndose a Antón Guisande, Álex Cobo, Jorge Maceira y Adrián Armental. Y quizá precisamente por no ser un experto goleador este reconocimiento tiene aún más valor.

“Normalmente todos los premios individuales son para delanteros o extremos que meten goles. Es normal que no se vea ese trabajo más oscuro”, explica el futbolista blanquiazul que reconoce que es especial cuando se premia el esfuerzo de jugadores más defensivos: “Yo soy mediocentro, un jugador más defensivo que ofensivo, y gusta que se reconozca esa trayectoria y ese trabajo de equilibrio”.

Pero es precisamente ese equilibrio lo que sustenta la candidatura compostelana por el ascenso. En un equipo plagado de tanta calidad ofensiva, donde los atacantes suelen tener tanto protagonismo en los planteamientos de Secho, la figura de Uzal ayuda a entender por qué el Compos ha sido el conjunto menos goleado del campeonato.

Pocos jugadores representan mejor esta idea. Desde el orden y una capacidad de adaptación sobresaliente, el ex del Bergantiños se ha convertido en uno de los hombres más imprescindibles para el técnico sonense durante todo el curso. Uzal es el jugador de campo con más minutos disputados de toda la plantilla, con 3.085, habiendo disputado 35 partidos, todos ellos como titular.

Su importancia en el Compos se manifiesta en las cifras. El centrocampista solo se ha perdido un encuentro en toda la liga y fue por sanción, por acumulación de tarjetas. Además completó los 90 minutos en todos los partidos que jugó menos en tres ocasiones: 46’ ante el Noia; 82’ ante el Somozas; y 77’ ante el Racing Villalbés el pasado sábado.

A disposición del equipo

El liderazgo y la relevancia de Uzal en este equipo no solo se demuestra en las estadísticas, sino que también se refleja en su actitud y su predisposición. A pesar de ser mediocentro de formación, el coruñés ha actuado en muchas ocasiones en la posición de central este curso, anteponiendo el bien de la esedé a su comodidad.

“La verdad es que me sentí cómodo en las dos posiciones. De central ya había jugado alguna vez, aunque no tanto como este año. Es una posición que domino y en la que puedo aportar cosas diferentes respecto a otros defensas de la plantilla”, confiesa al mismo tiempo que admite que su posición “más natural es la de mediocentro, donde jugué toda la vida, pero intento aportar al cuerpo técnico desde donde sea”.

Diego Uzal controla el balón ante el Estradense en San Lázaro. / Jesús Prieto

Un soldado de Secho que se ha erigido como mejor jugador de la temporada desde un protagonismo poco ruidoso. No aparece habitualmente en los resúmenes ni destaca por marcar goles —solo uno esta temporada—, pero aporta más allá de los dígitos.

Donde finalmente sí le vimos actuar como mediocentro fue en la eliminatoria ante el Villalbés, donde el Compos mostró su cara más solvente. "Los partidos se complican cuando la pelota no entra. Empezamos a tener ansiedad por ganar, sobre todo en la recta final de la liga", explica Uzal, destacando la importancia de abrir el marcador en los primeros minutos de partido.

El 6-1 ante el cuadro chairego no solo disparó la ilusión alrededor del equipo, sino que reforzó la sensación de que el conjunto blanquiazul llega al momento clave del playoff en el mejor momento. Uzal admite que el grupo ha conseguido "cambiar el chip" para adaptarse a una competición totalmente diferente a la liga.

Esto es otra competición, son eliminatorias, y creo que nos viene bien porque somos un equipo muy complicado de batir en este tipo de fases. Ya estamos mentalizados para intentar lograr el ascenso por esta vía" Diego Uzal — Jugador Cinco Estrellas de la SD Compostela

"Esto es otra competición, son eliminatorias, y creo que nos viene bien porque somos un equipo muy complicado de batir en este tipo de fases. Ya estamos mentalizados para intentar lograr el ascenso por esta vía", comenta el futbolista coruñés.

Con la mente en Arteixo

Esta mentalidad lleva al Compos a poner el foco en lo inmediato. En el Atlético Arteixo. El colectivo santiagués se mide a partir de este domingo a las 12.00 horas a un rival distinto al Villalbés y al cual no ha podido vencer en la presente campaña. El centrocampista define al conjunto raposo como un equipo "más propositivo, con capacidad de salir a la contra, con armas para combinar más y con la intención de hacer daño entre líneas".

El choque es de vital importancia y en Compostela llegan sobre aviso. El Arteixo contuvo al cuadro picheleiro en Ponte dos Brozos y además fue el único equipo en vencer en San Lázaro en toda la temporada: "Tiene que ser un aliciente, algo positivo para intentar ganar. Allí juegan muy cómodos, porque controlan bien el campo y son más propositivos que aquí, pero tenemos que ir con la mentalidad muy alta para poder pasar la eliminatoria".

Todo lo que ocurra en la ida deberá ser refrendado en el segundo asalto. El Compos se jugará el pase a la eliminatoria final en el Vero Boquete de San Lázaro ante su gente. El compostelanismo volverá a acompañar a su equipo en una nueva eliminatoria en la que esperan llenar Tribuna y para la que el club ha habilitado la grada de Preferencia.