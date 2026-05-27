Ciclismo
Giro de Italia, 17ª etapa: Cassano d'Adda - Andalo, en directo
Redacción
El Giro de Italia disputa hoy la decimoséptima etapa, entre Cassano d'Adda y Andalo, de 202 kilómetros, una jornada de media montaña con el principal aliciente a 11 km de la llegada, con el ascenso a Andalo Lever, un alto de tercera categoría, con 8 kilómetros de longitud al 3,6% de denivel medio.
La meta se encuentra después de una subida de 2,3 kilómetros al 6,8 por ciento de media. Una buena ocasión para la fuga o los rematadores.
- Vuelve el mayor parque acuático de Galicia: ya hay fecha de apertura
- El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
- Operativo de la Agencia Tributaria en Teo: registran una casa en Luou
- Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer
- Iyán Fariña, el joven de 19 años desaparecido en una playa de Avilés, tiene sus raíces familiares en Corme
- La cantera de la que salió la piedra para el Hostal dos Reis Católicos en 1501: a 300 kilómetros de distancia en el corazón de Portugal
- La compostelana Castrosua desembarca en Palma con los primeros autobuses eléctricos de la isla
- Los cinco nuevos kilómetros de autovía entre Brión y Urdilde estarán operativos en 2027