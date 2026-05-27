El Obradoiro pide otro esfuerzo a su afición para su regreso a la ACB: “Nos gustaría ingresar 700.000 euros”

El Monbus Obradoiro quiere que su regreso a la ACB no sea solo un retorno deportivo, sino también un punto de reconstrucción económica, social y estructural. El club presentó su nueva campaña de abonados y la iniciativa Obra’douro, un plan de aportaciones extraordinarias con el que pretende implicar a la afición, al tejido empresarial, a la hostelería y a las instituciones en la nueva etapa que se abre tras el ascenso.

El presidente, Raúl López, y el director general, Héctor Galán, explicaron los detalles de una campaña que se apoya en una idea central: “Hai cousas que non valoras ata que as perdes”. El mensaje, en palabras del propio López, nace de la experiencia del descenso, de los dos años de exigencia económica en Primera FEB y de la necesidad de no repetir errores del pasado.

“El día que bajamos es cuando te das cuenta de lo que has perdido. Perderlo es fácil; recuperarlo es de otra manera”, resumió el presidente, que pidió a la ciudad que acompañe al club en el regreso a la máxima categoría.

Una aportación extra para hacer sostenible el salto

La principal novedad de la campaña es la aportación Obra’douro, concebida como una ayuda adicional al precio del abono. La contribución mínima será de 200 euros para adultos y de 80 euros para los abonados infantiles o no adultos. La fase específica para realizar esta aportación se abrirá el 28 de mayo y permanecerá activa hasta el 8 de junio.

Héctor Galán explicó que esta aportación no sustituye al abono, sino que se suma a él, aunque con ventajas concretas para quien la realice. El 50% de la cantidad aportada se descontará posteriormente del precio del abono. Así, quien aporte 200 euros podrá descontar 100 euros en la renovación. Si la aportación es superior, siempre en múltiplos de 200, el descuento crecerá en la misma proporción.

Además, quienes se sumen a Obra’douro durante este primer plazo podrán reservar su asiento de la pasada temporada y recibirán una camiseta exclusiva de edición limitada vinculada a la campaña.

Fechas de la campaña de abonados

La primera fase, la de adhesión a Obra’douro, irá del 28 de mayo al 8 de junio. Después se abrirá la renovación de abonos para quienes hayan realizado la aportación, entre el 10 de junio y el 7 de julio. A partir del 8 de julio se abrirá una nueva fase general, ya sin la posibilidad garantizada de conservar el asiento anterior ni de beneficiarse del descuento asociado a la aportación inicial ni al descuento por renovación. Sí estará disponible el de fidelidad.

El club mantendrá los descuentos habituales: precios reducidos para parados de más de seis meses, estudiantes menores de 26 años y federados de la Federación Galega de Baloncesto. También se conservarán los descuentos para abonados recientes y de temporadas anteriores: un 15% para los abonados de la campaña 2025/26 y un 5% para quienes lo hayan sido desde la temporada 2011/12.

Galán subrayó que, una vez aplicado el descuento del 50% de la aportación, el objetivo del club es que el coste final del abono para quienes participen en Obra’douro se sitúe en condiciones equivalentes a las de la temporada 2023/24.

Un préstamo participativo como fórmula legal

El club ha optado por articular la aportación mediante la figura de un préstamo participativo. Galán explicó que la fórmula ha sido preparada con los abogados de la entidad y que será detallada posteriormente en una junta general, en la que se informará a abonados y accionistas sobre su desarrollo a medio y largo plazo.

El director general justificó esta vía por una cuestión de plazos. El Obradoiro debe tener sus cuentas y documentación listas para la auditoría de la ACB antes del 30 de junio, por lo que no había margen suficiente para convocar y ejecutar una ampliación de capital con todas las garantías.

Raúl López quiso reforzar ese mensaje y garantizó que la operación se hará “con la legalidad al 100%”. “Yo no presidiría un club que hiciera algo que no estuviera suficientemente soportado”, afirmó. El presidente insistió en que el objetivo es fortalecer la entidad, no improvisar una solución de urgencia.

El objetivo: unos 700.000 euros

Preguntados por la cantidad que espera ingresar el club con esta fórmula, Raúl López puso una cifra de referencia: “Nos gustaría ingresar 700.000 euros”. El presidente admitió que podrían ser 600.000, 500.000 o incluso más, pero situó esa cantidad como el horizonte que permitiría equilibrar la situación del club y afrontar con mayor músculo el regreso a la ACB.

Héctor Galán aclaró que esa cifra no equivale exactamente a un agujero concreto, sino a una cantidad que ayudaría a estabilizar el proyecto después de dos temporadas muy costosas en Primera FEB. “Para superar estos dos años hubo mucho más que esa aportación”, apuntó, sin concretar cifras.

Dos años en Primera FEB con gasto de ACB e ingresos menores

Uno de los mensajes más repetidos fue la dificultad económica de competir en Primera FEB con la ambición de ascender. Raúl López explicó que el gasto de confeccionar una plantilla competitiva fue muy alto, mientras que los ingresos quedaron lejos de los que genera la ACB.

El Obradoiro vincula la campaña de abonados 2026-27 a una captación de fondos para “estar donde se merece” / Antonio Hernández

El presidente puso como ejemplo la televisión, que en Primera FEB apenas aportó 12.000 euros, y la menor rentabilidad para los patrocinadores. “Los gastos eran brutales, pero los ingresos no tenían nada que ver con los de la ACB”, resumió.

López admitió también errores en la planificación de la temporada anterior, pero defendió que el club aprendió de ellos y reorientó el proyecto hasta lograr el ascenso. En ese sentido, contrapuso los problemas del primer curso en Primera FEB con la cohesión de la plantilla que acabó devolviendo al equipo a la élite.

La afición como eje del nuevo proyecto

El presidente apeló de forma directa a la afición, a la que atribuyó un papel decisivo en el ascenso. Recordó especialmente el desplazamiento a Santander, que, según dijo, “parecía Santiago”. Para López, esa movilización demostró que el Obradoiro puede volver a reunir a la ciudad alrededor del equipo.

El dirigente comparó el momento actual con 2011, cuando el club se transformó en Sociedad Anónima Deportiva y pidió un esfuerzo similar a sus seguidores. Su advertencia fue clara: si el club vuelve a la ACB y la ciudad no lo valora, el error sería difícil de asumir.

El Obradoiro aspira a rozar los 6.000 abonados aprovechando las gradas supletorias del Multiusos Fontes do Sar. López recordó que en etapas anteriores el número de abonados fue bajando hasta unos 4.000, una cifra que, a su juicio, hacía inviable sostener al equipo en la ACB con garantías.

Llamamiento a empresas, hostelería e instituciones

La campaña no se dirige solo a los aficionados. Raúl López reclamó también la implicación de empresarios, hostelería e instituciones. El presidente recordó que la presencia del Obradoiro en ACB tiene un impacto económico para Santiago que cifró, a partir de un estudio universitario previo, en torno a 5 millones de euros.

“Si la hostelería y el empresariado de Santiago no nos ayudan, nos falta una parte”, advirtió. El club se propone salir “puerta a puerta” para captar apoyos, incluidos patrocinios modestos. López dejó claro que se aceptarán aportaciones pequeñas, incluso de mil euros, porque el objetivo es construir una red amplia y no depender de un único soporte económico.

Héctor Galán reconoció que el club necesita reforzar su área comercial y de patrocinio. Explicó que la estructura actual es limitada y que el personal de oficina lleva tiempo trabajando por encima de sus posibilidades. Aun así, defendió que la entidad debe estar más presente en la calle, acudir a la hostelería, a la pequeña empresa y salir también fuera de Santiago.

Expandir el micromecenazgo más allá de Santiago

Ante una pregunta sobre la posibilidad de captar apoyos en otras zonas de Galicia, Galán admitió que es una carencia detectada por el club. La entidad quiere extender el mensaje más allá de la capital gallega y llegar a comarcas y localidades donde pueda existir simpatía o vínculo con el Obradoiro.

El director general asumió que para hacerlo será necesario adaptar primero la estructura interna del club y contar con personas que puedan dedicarse a esa labor comercial. La intención, dijo, es que el Obradoiro no se quede pequeño y pueda ampliar su base social y económica.

Un proyecto deportivo “sólido” para no vivir pendiente del descenso

En el plano deportivo, Galán explicó que el objetivo marcado por Raúl López desde el primer momento es construir un proyecto sólido, capaz de competir en ACB sin vivir desde diciembre pendiente de la permanencia. El club trabaja todavía en la definición del presupuesto, en las ayudas disponibles y en la documentación exigida por la Liga.

No hubo nombres propios de fichajes. Galán explicó que el mercado está empezando a moverse y que, aunque el Obradoiro tiene la ventaja de haber cerrado ya el ascenso, muchos jugadores y equipos aún están en competición. El club ya ha preguntado por varias opciones, pero no tiene operaciones avanzadas que pueda comunicar.

Raúl López recordó que fichar buenos jugadores no basta si no se construye un equipo. “El deporte es la leche”, dijo, para advertir de que el dinero ayuda, pero no garantiza por sí solo el rendimiento.

Sergi Quintela, contrato y decisiones difíciles

El presidente sí confirmó la continuidad de Sergi Quinteña, al que definió como “nuestro buque insignia”. López explicó que el club querría quedarse con todos los jugadores de la plantilla del ascenso, pero la ACB exige otro nivel y obligará a tomar decisiones complicadas.

Sergi Quintela en el duelo contra el Gipuzkoa. / Antonio Hernández

El dirigente insistió en que prescindir de algún jugador no significará que no lo quieran o que no haya rendido, sino que la nueva categoría demanda perfiles diferentes para competir con garantías. En ese sentido, Galán señaló que, además de Quintela, Alex Barcello, Olle Lundqvist, Yunio Barrueta y Felipe Dos Anjos tienen contrato para el próximo curso.

Presupuestos de entre cuatro y más de cinco millones

Preguntado por el salto presupuestario de Primera FEB a ACB, Héctor Galán señaló que, por lo que ha hablado con otros clubes de la zona media y baja de la liga, los presupuestos se mueven entre los cuatro, cuatro y medio, cinco millones de euros o incluso por encima.

El Obradoiro aún debe concretar hasta dónde podrá llegar, pero Galán reconoció que ese entorno marcará el nivel de competitividad, sin saber si alcanzarán esa cifra. De nuevo, vinculó esa capacidad a la respuesta de la campaña Obra’douro y al apoyo social, empresarial e institucional que el club consiga sumar.

La auditoría de la ACB, una meta que el club da por garantizada

Tanto López como Galán insistieron en que el Obradoiro pasará la auditoría de la ACB. El presidente fue tajante: “Nosotros vamos a pasar la auditoría”. No obstante, distinguió entre superar el trámite y hacerlo con un club suficientemente fuerte para competir.

Según López, el riesgo no es tanto pasar o no pasar, garantizando que no será un problema, sino llegar a la ACB con una estructura débil. Por eso defendió que el esfuerzo económico que se pide ahora busca reforzar el proyecto y no limitarse a cumplir el expediente.

No depender de una sola persona

Uno de los ejes del discurso de Raúl López fue la necesidad de que el Obradoiro no dependa de él ni de ningún apoyo único. El presidente, que reconoció que antes del descenso consideraba cerrado su ciclo, explicó que la ilusión del ascenso le ha llevado a continuar, pero también dejó claro que el club debe prepararse para funcionar más allá de una persona concreta.

“Uno puede ser importante, pero no tiene que ser imprescindible”, afirmó. López apeló a la construcción de un club “de todos” y recordó ejemplos de entidades que sufrieron al depender de un solo patrocinador o de una sola fuente de financiación.

El presidente evitó convertir la reflexión en un anuncio de salida, pero sí habló de relevo, de ciclos y de la necesidad de dotar al club de “músculo suficiente” para seguir adelante cuando llegue ese momento.

La posibilidad de un equipo U22

El club estudia la creación de un segundo equipo vinculado a la Liga U22. Raúl López admitió que la opción más sencilla sería no hacerlo, como han decidido otros clubes, para no incrementar el gasto, pero defendió que puede aportar visibilidad y desarrollo para jugadores jóvenes.

El Obradoiro tuvo presencia en Burgos para conocer de cerca la Liga U22. / San Pablo Burgos

Héctor Galán, que asistió recientemente en Burgos a la competición, destacó el cuidado de la imagen y la organización, y la definió como una especie de “ACB en pequeño”. También subrayó la utilidad deportiva de contar con un equipo que sirva de apoyo al primer equipo en entrenamientos y como espacio de crecimiento para jugadores de cantera.

El obstáculo, de nuevo, será económico. El club espera conocer en qué se traducen las posibles subvenciones y cómo encajaría el proyecto en el presupuesto global.

Relación con otros clubes gallegos y la Final Four de A Coruña

López también abordó la relación con otros clubes gallegos. Defendió que Galicia tenga cuantos más equipos competitivos mejor, aunque admitió que el reparto institucional se complica si hay varios clubes de ACB en la misma provincia o comunidad.

El presidente explicó que el Obradoiro apoyó que la Final Four se disputara en A Coruña y defendió la necesidad de mantener buenas relaciones con otros clubs gallegos, incluido Leyma Coruña y un Ourense que también puede aspirar al ascenso. “El deporte tiene que ser competitivo”, señaló, pero “con limpieza”.

La asociación de clubes de Santiago

En el tramo final de la comparecencia, Héctor Galán fue preguntado por la reciente creación de la Asociación de Clubs Deportivos de Compostela. El director general se mostró abierto a hablar, sentarse y colaborar en todo lo que sirva para mejorar el deporte en la ciudad.

Galán apuntó que el Obradoiro, por dimensión y visibilidad, puede tener una responsabilidad especial dentro del deporte compostelano, tanto consigo mismo como con el resto de entidades.