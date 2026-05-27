El Obradoiro vincula la campaña de abonados 2026-27 a una captación de fondos para “estar donde se merece”

El Monbus Obradoiro ha puesto en marcha su campaña de abonados para la temporada 2026-27, marcada por el regreso del club a la Liga Endesa y por una iniciativa económica paralela, Obrad'ouro, con la que la entidad busca reforzar su estructura tras dos campañas lejos de la ACB. Bajo el lema “Ayuda a tu club a estar donde se merece”, el club compostelano apela directamente a la implicación de su masa social para sostener el nuevo proyecto deportivo.

La primera fase de la campaña no será todavía la renovación ordinaria del abono, sino la captación de fondos a través de Obrad’ouro, abierta del 28 de mayo al 8 de junio. La fórmula elegida es un préstamo participativo, con una aportación mínima de 200 euros para adultos y de 80 euros para menores de edad. Quien quiera contribuir con una cantidad superior podrá hacerlo, siempre en múltiplos exactos de esas cifras.

La aportación tendrá retorno directo para el aficionado. El club descontará en el abono de esta temporada el 50% de la cantidad aportada a Obrad’ouro. Así, una contribución mínima de 200 euros supondrá una rebaja de 100 euros en el carné; en el caso de los menores, una aportación de 80 euros permitirá descontar 40 euros. Además, los participantes tendrán prioridad para renovar su mismo asiento de la pasada campaña y recibirán una camiseta especial, exclusiva y limitada del equipo.

Una vez cerrada esa fase inicial, la campaña de abonos se desarrollará en dos etapas. La fase 1, del 10 de junio al 7 de julio, estará reservada a los abonados de la temporada 2025-26 que hayan participado en Obrad’ouro, que podrán conservar su localidad o elegir otra disponible. La fase 2 se abrirá el 8 de julio para nuevos abonados, sean o no participantes en la captación de fondos. El club advierte de que quienes esperen a esta segunda fase no tendrán garantizado su asiento ni accederán a los descuentos por renovación. Sí tendrán acceso al resto de descuentos, como el de fidelidad, pero no al de renovación.

Los precios

En cuanto a los precios, el abono general oscila entre los 349 euros del Fondo y los 705 euros de la Retráctil Central. La tarifa para mayores de 65 años va de 289 a 555 euros, mientras que el carné juvenil, de 13 a 17 años, se sitúa entre 175 y 355 euros. Para los abonados infantiles, de 5 a 12 años, los precios van de 91 a 173 euros, y el abono 'baby', de 0 a 4 años con asiento, cuesta entre 40 y 87 euros según la zona. La tarifa reducida, destinada a parados de más de seis meses, estudiantes menores de 26 años y federados de baloncesto, va de 269 a 515 euros. Las plazas para personas con movilidad reducida tienen un precio de 255 euros.

Por zonas, el Fondo cuesta 349 euros en tarifa general; Tribuna 2, 469; Tribuna 1 lateral, 559; Tribuna 1 medio, 589; Tribuna 1 central, 615; Retráctil lateral, 679; y Retráctil central, 705. A partir de esas cantidades se aplicarán los descuentos correspondientes, con una salvedad importante: sobre la tarifa reducida no se aplican descuentos por renovación o antiguo abonado.

El sistema de descuentos se calcula por fases. Primero se aplican los beneficios por antigüedad: 15% para abonados de la temporada 2025-26 y 5% para antiguos abonados desde la campaña 2011-12 hasta antes de la 2025-26. Después pueden sumarse otros descuentos acumulables: el familiar, que empieza con un 10% para el segundo miembro y va aumentando en tramos de cinco puntos; un 5% por fidelidad para quienes hayan sido abonados durante cinco temporadas; otro 5% por asistencia a los 16 partidos de la 2025-26; y el programa “Trae a un amigo”, que concede un 5% al recomendado y beneficios acumulables al recomendador.

También se mantiene el incentivo vinculado a la Fundación Obradoiro: por cada 150 euros donados, el aficionado obtiene 100 euros de descuento directo en el abono y 50 euros en entradas para la temporada 2026-27, además de la deducción fiscal legal, que el club sitúa entre el 40% y el 80%. El precio final, una vez aplicados los descuentos y, en su caso, restado el 50% de la aportación a Obrad’ouro, se redondeará a euros enteros, eliminando los decimales.

Los abonos podrán tramitarse por internet, a través de la plataforma oficial de venta, o de forma presencial en las oficinas del club en el Multiusos Fontes do Sar. Hasta el 3 de julio, el horario especial será de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas; posteriormente, las oficinas recuperarán el horario habitual, de 10.00 a 14.00 horas. El pago podrá realizarse con tarjeta, en efectivo en las oficinas o mediante financiación sin intereses de tres a nueve meses, sujeta a aprobación de la entidad financiera y a posibles gastos de gestión.